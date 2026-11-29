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Pelatih Schalke 04 Miron Muslic melontarkan kritik keras kepada skuadnya setelah kekalahan memalukan 8-1 dari sesama tim promosi, SC Paderborn 07, di Bundesliga pada Sabtu. Menyebut penampilan timnya sebagai aib, pelatih asal Austria itu menilai kiper Loris Karius sebagai satu-satunya pemain yang secara konsisten bertanggung jawab musim ini.

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Paderborn catat kemenangan telak bersejarah di Bundesliga

Muslic memberikan penilaian tajam seusai laga setelah menyaksikan timnya dihancurkan Paderborn yang tampil efektif . Stefano Marino menjadi pemain Paderborn pertama yang mencetak hat-trick di Bundesliga, sementara Jano ter Horst, Steffen Tigges, Deniz Zeitler, Gabriel Vidovic, dan Felix Gotze juga mencetak gol. Adil Aouchiche mencetak satu-satunya gol balasan Schalke. Hasil itu menjadi kemenangan terbesar Paderborn sepanjang sejarah mereka di kasta tertinggi dan memperpanjang rentetan tanpa kemenangan Schalke di liga menjadi delapan pertandingan.

Muslic soroti kiper Karius

Schalke sempat mengancam dalam dua menit pertama ketika tembakan Junior Adamu mengarah tepat ke Nahuel Noll. Edin Dzeko dipasang menggantikan Hee Chan Hwang, tetapi pertahanan Schalke kemudian runtuh. Berbicara terus terang setelah peluit akhir, Muslic tak menyembunyikan kekecewaannya: “Saya malu. Pertandingan dan hasilnya adalah aib. Aib bagi para suporter, aib bagi Schalke 04.”

Meski menerima kesalahan atas pemilihan susunan pemain awal, ia segera mengarahkan kritik kepada para pemain selain kiper. Muslic menambahkan: “Saya bertanggung jawab penuh atas susunan pemain awal dan, karena itu, atas awal pertandingan ini. Namun, pada titik tertentu, para pemain juga harus bertanggung jawab, dan saat ini mereka tidak melakukannya.

“Sejak hari pertama, tidak seorang pun pemain, kecuali Loris Karius yang tampil baik setiap pekan, mampu memikul tanggung jawab. Tidak satu pun. Ini bencana total. Saya kecewa kepada semua pemain lain yang gagal memimpin tim dan membawanya maju.”

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Keruntuhan pertahanan rusak kemajuan Schalke

Dalam satu sore, Paderborn mencetak gol sebanyak yang mereka hasilkan sepanjang musim sebelum pertandingan itu dimulai. Mereka mengekspos kerapuhan pertahanan Schalke dalam menghadapi bola mati dan serangan balik. Ter Horst menyundul bola hasil umpan sundulan Tjark Scheller ke gawang sebelum Marino mencetak dua gol sebelum turun minum dan melengkapi hat-trick-nya hanya dari empat tembakan. Gol ketiganya datang setelah Tigges mencungkil bola melewati Karius. Zeitler, Vidovic melalui penalti setelah Mertcan Ayhan melanggar Sven Michel, dan Gotze melengkapi kemenangan telak tersebut.

Memperingatkan bahwa hasil kerja keras klub mulai runtuh dengan cepat, Muslic melanjutkan: “Kita menghancurkan semua yang kita bangun selama 1,5 tahun dengan kecepatan penuh. Tentu saja ini menjadi masalah bagi semua orang di klub. Saya sangat malu, dan kita semua seharusnya malu. Kita mengecewakan Schalke hari ini. Saya bahkan belum memikirkan derbi melawan Dortmund. Saya hanya merasa malu.”

Revierderby yang berat menanti Schalke

Schalke hanya punya sedikit waktu untuk pulih dari kekalahan memalukan ini karena Revierderby melawan Borussia Dortmund yang sarat gengsi sudah di depan mata . Muslic harus segera memulihkan kepercayaan diri dan organisasi pertahanan di ruang ganti yang tengah terpecah, sementara timnya menjalani rentetan delapan laga tanpa kemenangan. Tanpa respons segera dari para pemain senior selain kiper, tekanan terhadap skuad dan staf pelatih akan meningkat dengan cepat.