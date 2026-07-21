Setelah tersingkirnya tim nasional Jerman yang mengecewakan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Paraguay yang tidak diunggulkan, Nagelsmann pun menuai hujan kritik. Di antara lain, pelatih berusia 38 tahun itu dituduh terlalu jarang turun langsung ke lapangan untuk menilai tingkat performa para pemain (calon) timnas Jerman menjelang turnamen.

Babbel juga sependapat dengan hal ini dalam wawancaranya di ran.de: “Saya tidak pernah mengerti mengapa seorang pelatih tim nasional tidak bisa mampir ke turnamen U-19 atau U-21 saat ada ajang besar untuk melihat talenta-talenta terbaik. Atau bahkan secara rutin menonton pertandingan-pertandingan penting di stadion. Terutama di Bundesliga, tetapi juga sesekali terbang ke Barcelona untuk menonton saat mereka bertanding melawan Inter. Jogi Löw dan Hansi Flick pun memang menahan diri dalam hal ini, namun sesekali tetap hadir di lokasi. Namun, pada kasus Julian Nagelsmann, hal ini sangat ekstrem.”

Tuduhan serupa dengan yang dilontarkan oleh juara Eropa 1996 itu juga pernah diungkapkan beberapa waktu lalu oleh mantan rekan setimnya, Dietmar Hamann. Babbel menegaskan bahwa kunjungan Nagelsmann ke stadion yang sangat jarang itu merupakan “bencana total yang tak bisa dipahami oleh siapa pun.” Antara lain, Piala Dunia Antarklub 2025 di AS seharusnya menjadi kesempatan yang tepat untuk melihat langsung kondisi di lapangan di salah satu tuan rumah Piala Dunia musim panas ini. “Tidak dapat dimengerti mengapa Julian Nagelsmann, berbeda dengan banyak pelatih lain, tidak berhasil melakukannya.”

Selain itu, Nagelsmann juga dianggap sulit menerima masukan. Sebagai contoh, Babbel menyebut diskusi mengenai posisi yang tepat bagi kapten Joshua Kimmich: “Kritik utama saya adalah: Jika banyak mantan pemain kelas atas memberikan masukan, setidaknya saya akan mendengarkannya. Baik itu Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, maupun siapa pun mereka. Bukan hanya saya saja yang mengatakan itu. Orang mungkin bilang, ‘Babbel itu tidak tahu apa-apa.’ Namun, jika begitu banyak pihak lain juga angkat bicara dan berpendapat bahwa pelatih timnas Jerman itu berada di jalur yang salah, maka hal itu harus ditanggapi dengan serius.”

"Jika akhirnya semuanya berantakan, jangan heran kalau ada kritik yang dilontarkan," kata Babbel. "Jika kamu tampil seperti itu dalam peran ini, aku tidak heran jika Felix Magath menyebutnya sebagai beban yang terlalu berat."

Pengganti Julian Nagelsmann: Markus Babbel menantikan kedatangan Jürgen Klopp

Segera setelah tersingkir, Nagelsmann masih menegaskan keinginannya untuk tetap menjabat. Namun, situasi berubah dengan cepat dan setelah kembali ke Jerman, menyusul pertemuan puncak di Frankfurt dengan para petinggi DFB, mantan pelatih Bayern dan Leipzig itu akhirnya mengundurkan diri.

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Penggantinya sudah siap, Jürgen Klopp dikabarkan akan menggantikan Nagelsmann. Pengumuman ini bisa saja dilakukan minggu ini, dan bagi Babbel, mantan pelatih FC Liverpool itu adalah pilihan yang logis dan tepat. Klopp adalah “pelatih Jerman terbaik dalam 20 tahun terakhir. Ia telah mencatatkan prestasi yang luar biasa, baik di Mainz, Dortmund, maupun Liverpool. Ia melambangkan kesinambungan, inovasi, dan kompetensi kepelatihan yang luar biasa. Ia memiliki pengalaman yang mungkin kurang dimiliki Julian, dan merupakan seorang komunikator yang baik.”

Kesimpulannya: “Saya tidak bisa membayangkan ada orang lain yang bisa menyamai kualitasnya. Oleh karena itu, saya akan sangat senang jika hal ini terwujud. Karena dengan begitu, semangat baru bisa muncul kembali, sehingga kita semua kembali bersemangat mendukung tim nasional.”