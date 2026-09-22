Bencana total Carrick: 10 keputusan bunuh diri yang mendorong United memecat legendanya hanya setelah 30 hari

Dari sorakan cemoohan saat Kobbie Mainoo ditarik keluar pada menit ke-90 kontra Fulham, hingga kehilangan poin yang menyamai total perolehan sepanjang musim lalu, kembalinya Michael Carrick ke Old Trafford berubah menjadi mimpi buruk, hanya 30 hari setelah musim dimulai.

Dengan hanya dua kemenangan dalam 7 pertandingan, pelatih asal Inggris itu telah melakukan 10 kesalahan fatal yang tak pantas bagi Manchester United, yang mengungkap besarnya kehancuran ini, dan menempatkan Carrick di ambang kepergian dari Old Trafford, menurut "The Sun".

Kekacauan Susunan Utama: Menghancurkan Identitas Serangan

Perjudian yang berujung bencana dengan menurunkan Ayden Heaven (19 tahun), yang belum sekali pun tampil sebagai starter di Premier League sejak musim dimulai pada 22 Agustus lalu, menghadapi Hull City hanya karena ia satu-satunya pemain kidal saat Lisandro Martinez absen, melawan penyerang garang seperti Ollie McBurnie, sembari mengabaikan Mazraoui dan Dalot.

Meski memiliki 3 pemain sayap kiri, ia memilih Patrick Dorgu yang paling lemah di antara mereka untuk turun sebagai starter setelah periode persiapan penuh, dan ia hanya bertahan 45 menit.

Akibat kesalahan sebelumnya, Matheus Cunha berpindah dari sayap kiri, tempat ia bersinar dan mencetak gol sepanjang musim lalu bersama Carrick, ke posisi ujung tombak sehingga ketajamannya hilang, sementara Bryan Mbeumo kembali dari posisi ujung tombak, tempat ia mencetak seluruh golnya, ke sayap kanan.

Carrick bersikeras mempertahankan susunan yang sama menghadapi Ipswich, Everton, dan Fulham (menang, seri, dan kalah). Yang lebih berbahaya, kuartet pertahanan Dalot - Maguire - Martinez - Shaw adalah yang sama yang kalah 4-0 dari Brentford pada Agustus 2022, pertandingan terburuk dalam sejarah United di Premier League, dan telah kebobolan 5 gol dalam 4 pertandingan musim ini.

Bunuh Diri Taktis dalam Mengelola Pertandingan Krusial

Ketika United unggul 1-0 atas Everton, ia menarik keluar Rashford dengan alasan bahwa ia "merasakan sesuatu" dan memasukkan Dorgu, sebuah tanda kelemahan yang memberi Everton keberanian untuk menurunkan Jack Grealish sehingga mereka menyamakan kedudukan.

Setelah Shaw menciptakan gol Sesko pada menit ke-88, Carrick menarik keluar kedua bek sayap, Shaw dan Dalot, dan memasukkan Leny Yoro serta Mazraoui. Yoro mempersempit lapangan dan membiarkan ruang untuk Grealish, sementara Mazraoui ragu untuk melakukan tekel sehingga memberi Maitland-Niles gol penyeimbang yang mematikan pada menit ke-95.

Setelah Phil Foden diusir pada menit ke-23 melawan City, ia punya 22 menit untuk berpikir, dan meski Sesko sudah melakukan pemanasan serta Stretford End menyerukan namanya, ia baru memasukkannya setelah 19 menit babak kedua berjalan, dan saat itu Haaland telah mencetak gol kemenangan.

Ketika Sesko masuk, Cunha mundur dan Bruno lebih jauh mundur ke lini tengah. Menjauhkan kreator peluang paling berbahaya dari gawang City sementara United tertinggal dalam skor adalah tindakan bunuh diri, sehingga tidak ada satu peluang pun yang tercipta hingga menit ke-95.

Bertaruh pada Nama-Nama yang Gagal

Brighton menang di Old Trafford dalam 4 musim berturut-turut, dan malam Piala bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan 8 pergantian serta menempatkan pemain berusia 15 tahun di bangku cadangan.

Menurunkan Yoro dan Heaven di depan kiper Karl Darlow dalam laga debutnya adalah undangan menuju masalah, sehingga trio itu bertanggung jawab atas ketiga gol, menjadikan Brighton sebagai tim pertama yang bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan menang di Old Trafford sejak Tottenham pada 1976.

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Sejak dua golnya dalam kemenangan perdana Amorim pada Desember 2024, Joshua Zirkzee hanya mencetak dua gol di liga, dan klub siap menjualnya pada musim panas setelah Everton menghubunginya.

Meski demikian, ia tampil dalam 3 kekalahan beruntun United tanpa pengaruh apa pun, di saat Carrick semestinya lebih kreatif ketimbang memanggil pemain yang gagal.