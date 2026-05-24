Bencana total bagi Juventus: gagal lolos ke Liga Champions setelah kekalahan dalam derby kota

Juventus menutup musim Serie A pada Minggu dengan hasil imbang yang mengecewakan dalam Derby della Mole melawan Torino. Tim ini membuang keunggulan 0-2 yang nyaman dan sekaligus secara definitif kehilangan peluang untuk berlaga di Liga Champions musim depan. Setelah menjalani musim yang sangat buruk, Juventus harus puas dengan posisi keenam di Serie A dan tiket ke Liga Europa.

Derby kota yang sarat ketegangan ini sudah diwarnai dengan persiapan yang sangat kacau. Kick-off ditunda lebih dari satu jam setelah terjadi bentrokan serius antara suporter kedua klub di luar stadion. Dalam kericuhan tersebut, seorang suporter Juventus mengalami luka parah setelah terkena pukulan di kepala dan menjalani operasi pada hari Minggu. Namun, suporter tersebut sudah berada di luar bahaya.

Ketegangan juga terasa di dalam skuad Juventus. Selama pemanasan, kelompok inti suporter klub mendekati para pemain dengan permintaan agar pertandingan tidak dilanjutkan. Akhirnya, diputuskan untuk tetap menyelesaikan pertandingan. Teun Koopmeiners memulai pertandingan dari bangku cadangan dan masuk pada menit ke-70.

Di lapangan, Juventus tampak akan meraih kemenangan untuk waktu yang lama. Dusan Vlahovi menunjukkan performa gemilang di putaran terakhir kompetisi dengan mencetak dua gol. Berkat gol-gol dari striker asal Serbia itu, Juventus memimpin dengan nyaman 0-2.

Namun, Torino menolak menyerah begitu saja. Setelah lebih dari satu jam pertandingan, Cesare Casadei menghidupkan kembali ketegangan dengan sundulan yang tepat sasaran. Gol penyama kedudukan itu memberikan kepercayaan diri yang jelas bagi tim tuan rumah untuk melancarkan serangan akhir.

Juventus kemudian kehilangan kendali atas pertandingan dan melihat Torino semakin berbahaya. Imbalan bagi tim tuan rumah datang enam menit sebelum waktu habis, ketika Che Adams mencetak gol penyeimbang dan membuat stadion bergemuruh.

Akibat penundaan yang cukup lama, hasil pertandingan di lapangan lain sudah diketahui sebelum laga tersebut berakhir. Akibatnya, Juventus sudah menyadari selama pertandingan bahwa peluang lolos ke Liga Champions sudah tidak mungkin lagi. Hasil yang dibutuhkan di tempat lain pun tidak menguntungkan bagi klub tersebut. Bahkan jika menang, Juventus tetap harus menyerahkan tiket Liga Champions kepada AS Roma dan Como, namun pada akhirnya mereka hanya mampu bermain imbang 2-2.