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Bintang Timnas Indonesia diusir wasit, memaksa Willem II bermain dengan sepuluh orang hingga akhirnya tumbang dalam laga lanjutan kasta tertinggi Liga Belanda.

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Nasib buruk menimpa bek kiri Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, setelah menerima kartu merah fatal yang membuat klubnya, Willem II, harus pulang dengan kekalahan dari markas tim papan atas FC Twente. Pertandingan pekan ke-13 Eredivisie 2026/2027 di Stadion De Grolsch Veste ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah, sekaligus membenamkan tim tamu di posisi juru kunci.

Keputusan wasit tidak hanya menghancurkan taktik bertahan disiplin yang sempat dibangun Willem II sejak awal babak pertama, tetapi juga memperpanjang puasa kemenangan klub asal Tilburg tersebut sepanjang musim ini.

NATHAN DIUSIR SEBELUM TURUN MINUM

Malapetaka bagi Willem II bermula pada menit ke-43 babak pertama ketika Nathan Tjoe-A-On melakukan pelanggaran keras terhadap penyerang sayap FC Twente, Daan Rots. Wasit Serdar Gözübüyük tanpa ragu melayangkan kartu kuning kedua setelah Nathan sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning sepuluh menit sebelum insiden tersebut.

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Kartu merah tidak langsung ini memaksa anak-anak asuh Jurgen Streppel bermain dengan sepuluh pemain sebelum babak pertama usai. Padahal, penampilan solid lini pertahanan yang digalang bek kiri berusia 24 tahun itu sempat sukses menahan gempuran beruntun FC Twente hingga skor kacamata bertahan mendekati jeda.

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SEMPAT UNGGUL SEBELUM AKHIRNYA TUMBANG

Bermain dengan sepuluh orang ternyata tidak mematikan daya kejut tim tamu, yang sempat mencuri keunggulan lewat gol indah Devin Haen pada menit ke-53. Penyerang muda Willem II tersebut melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Twente.

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Namun, keunggulan mengejutkan tersebut tidak bertahan lama akibat gempuran tanpa henti dari tim tuan rumah yang unggul jumlah pemain. Ramiz Zerrouki menyamakan kedudukan pada menit ke-59 lewat sepakan jarak jauh, sebelum akhirnya Marko Pjaca mengunci kemenangan FC Twente menjadi 2-1 lewat sundulan tajam di menit ke-82.

SANKSI LARANGAN BERMAIN MENANTI NATHAN

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Akibat kartu merah ini, Nathan Tjoe-A-On dipastikan menerima sanksi larangan bertanding otomatis yang akan membuatnya absen di laga krusial berikutnya. Absennya Nathan menjadi pukulan telak bagi pelatih Jurgen Streppel yang harus memutar otak guna menutup lubang di sektor kiri pertahanan.

Kekalahan menyakitkan ini membuat Willem II masih terbenam di dasar klasemen Eredivisie dengan torehan tiga poin saja dari 13 pertandingan. Lini belakang mereka kini dituntut segera berbenah apabila ingin menyelamatkan klub dari jurang degradasi di akhir musim nanti.