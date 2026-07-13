Bencana di Paraguay menghantam kas Federasi Sepak Bola Jerman... dan Nagelsmann semakin memperumit keadaan

Federasi Sepak Bola Jerman memperkirakan defisit sekitar 10 juta euro setelah tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, dan angka tersebut belum termasuk kompensasi untuk Julian Nagelsmann maupun biaya kontrak yang diperkirakan dengan Jürgen Klopp.

Stefan Grünwald, bendahara DFB, mengatakan kepada majalah "Kicker" pada hari Senin ini bahwa defisit yang diperkirakan akibat partisipasi dalam Piala Dunia 2026 mencapai 9,4 juta euro (11,4 juta dolar AS), dengan angka akhir akan diumumkan pada musim gugur karena alasan akuntansi.

DFB telah menyusun rencana keuangan yang konservatif untuk turnamen yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini, di mana pembayaran bonus kepada para pemain baru dimulai mulai babak 16 besar, karena tersingkirnya tim nasional pada babak 32 besar termasuk dalam skenario terburuk yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut.

Grunwald menjelaskan: “Kami hanya akan meraih keuntungan jika berhasil mencapai final, jadi tugas saya adalah merencanakan agar kami terhindar dari kepanikan jika skenario terburuk terjadi.”

Anggaran yang diumumkan tidak mencakup kompensasi pemutusan kontrak Julian Nagelsmann dan staf pelatihnya, mengingat kontraknya berlaku hingga 2028, serta tidak mencakup biaya potensial yang harus dibayarkan kepada perusahaan “Red Bull” untuk mengontrak Jürgen Klopp sebagai pelatih baru.

“Kicker” melaporkan bahwa kompensasi untuk Nagelsmann dan stafnya mencapai 6,8 juta euro. Grünwald menyoroti bahwa dampak pergantian pelatih akan tercermin dalam proyeksi keuangan setelah libur musim panas, sambil menegaskan bahwa anggaran umum federasi “dirancang agar seimbang, dengan kemungkinan untuk memangkas atau menyesuaikan proyek-proyek sesuai kebutuhan”.