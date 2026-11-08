Pertandingan Liga Norwegia menyaksikan bencana nyata setelah sebagian tribun yang berisi para pendukung tim tamu runtuh, sehingga laga pun dihentikan.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa akhir musim menyaksikan persaingan sengit di Norwegia. Dengan tersisa hanya lima pekan, Viking Stavanger dan Bodo/Glimt sama-sama mengumpulkan 59 poin dan bersaing memperebutkan gelar.

Viking akan menghadapi KFUM Oslo malam ini, sementara Bodo/Glimt bermain melawan Tromso IL dalam pertandingan yang mempertemukan dua tim dari Norwegia utara.

Meski skor masih 0-0 menjelang akhir babak pertama, pertandingan tetap terhenti.

Faktanya, sebagian tribun pendukung tim tamu di Stadion Alfheim runtuh, dan di antara korban terdapat sejumlah pendukung Bodo/Glimt.

Kedua tim dikembalikan ke ruang ganti, dan para pendukung meninggalkan tribun. Tim penyelamat berada di lokasi.

Di sisi lain, surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa salah satu pendukung segera dilarikan ke rumah sakit setelah insiden tersebut.

Juru bicara perusahaan Glimt, Simen Pedersen, mengatakan kepada media lokal VG bahwa hingga lima orang mengalami luka dan salah satunya dilarikan ke rumah sakit.

Menurut laporan, Pedersen menegaskan bahwa pendukung yang dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sadar.

Berdasarkan laporan, polisi akan melakukan penyelidikan atas insiden yang terjadi di tribun, tempat sekitar 600 pendukung tim tamu diisolasi.

Pertandingan kemudian dilanjutkan secara normal karena tidak ada korban jiwa.