Bencana... De Jong bermain di Piala Dunia meski sedang cedera dan mendapat suntikan obat penghilang rasa sakit

Pemain tengah Barcelona asal Belanda, Frenkie de Jong (29 tahun), hari ini, Jumat, akan menjalani pemeriksaan medis tambahan untuk mengetahui secara pasti seberapa parah cedera yang dialaminya saat berlaga di Piala Dunia 2026.

Pemain asal Belanda tersebut telah mengunjungi pusat pelatihan klub pada Senin lalu, hari ketika pemeriksaan medis dilakukan, untuk menjalani evaluasi awal oleh tim medis klub, yang telah mendeteksi adanya masalah pada lutut kanannya.

Menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, perkiraan awal menunjukkan bahwa sang pemain mungkin akan absen dari lapangan selama beberapa bulan, yang berpotensi membuatnya tidak bisa memulai musim baru bersama Barcelona.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Barcelona menemukan bahwa De Jong bermain dalam sebagian pertandingan Piala Dunia di bawah pengaruh suntikan obat penghilang rasa sakit, hal yang juga menjadi sorotan media Belanda.

Jika Barcelona memastikan skenario terburuk terkait cedera De Jong, klub berencana untuk menjelaskan sifat dan tingkat keparahan cedera tersebut melalui pernyataan resmi, dengan syarat harus mendapatkan izin dari sang pemain terlebih dahulu.

De Jong sebelumnya mengalami dua cedera otot sepanjang musim lalu, di mana cedera kedua membuatnya absen dari lapangan selama hampir dua bulan.