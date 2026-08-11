José Mourinho, direktur teknik Real Madrid, telah mengambil keputusan terkait krisis yang melibatkan duet timnya, Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde, yang meledak di akhir musim lalu.

Lebih dari 3 bulan lalu, terjadi bentrokan antara kedua pemain di dalam ruang ganti tim, dan berakhir dengan dilarikannya pemain asal Uruguay itu ke rumah sakit setelah mengalami pukulan keras di bagian kepala.

Menurut surat kabar "AS", José Mourinho sangat mengandalkan Tchouameni dan Valverde untuk membangun kembali Real Madrid.

Pelatih asal Portugal itu berharap insiden tersebut telah tertutup sepenuhnya, agar ia dapat menjalankan rencananya terkait keduanya.

Kedua pemain secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah berdamai, namun mereka belum bermain bersama dalam satu pertandingan pun sejak insiden yang terjadi pada 7 Mei.

Oleh karena itu, kembalinya mereka bersama-sama ke Valdebebas diharapkan dapat memastikan ketegangan telah benar-benar hilang.

Bagi Mourinho, masalah utama terletak pada aspek olahraga, karena proyeknya sangat bergantung pada keselarasan antara para pemain lini tengah.

Pelatih asal Portugal itu ingin menempatkan Valverde dan Tchouameni dalam poros ganda, di belakang Yan Diomande, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Bellingham.

Meski demikian, pelatih tidak mengharapkan adanya intervensi khusus atau pertemuan tambahan antara kedua pemain, karena menganggap persoalan itu telah diselesaikan secara internal.

Mourinho memutuskan untuk tidak melakukan intervensi kecuali jika muncul ketegangan baru, karena keberhasilan rencananya akan sangat bergantung pada kemampuan Tchouameni dan Valverde untuk mengembalikan pengertian dan keselarasan di antara mereka.