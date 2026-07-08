"Bencana dan Tindakan Cepat".. Norwegia mengajukan keluhan ke FIFA menjelang pertandingan melawan Inggris

Tim nasional Norwegia mengalami kejutan besar menjelang laga melawan Inggris, yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang, di perempat final Piala Dunia 2026.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa Norwegia mengalami "bencana penginapan" setelah mereka check-in di suite mewah yang terletak di sebelah lokasi pembangunan.

Penyerang Erling Haaland dan seluruh anggota tim mengajukan keluhan kepada pejabat misi setelah hanya menginap satu malam, di mana mereka mengkritik kebisingan dan gangguan yang disebabkan oleh jalan yang ramai, serta menyadari bahwa mereka harus berjalan sejauh dua setengah mil melewati lokasi pembangunan untuk mencapai pantai terdekat.

Keluhan resmi telah diajukan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pagi ini, dan seluruh rombongan telah meninggalkan hotel tersebut.

Tim tersebut kini menginap di hotel lain di lokasi yang dirahasiakan di tepi pantai, dekat Stadion Hard Rock yang berkapasitas 64.478 penonton, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan perempat final Piala Dunia pada hari Sabtu di Miami.

“Pindah ini memang berat, tapi kami puas dengan tempat baru ini dan semua orang sekarang senang,” kata Troll Dahl, manajer logistik tim Norwegia.

Beberapa orang mungkin khawatir hal ini akan memengaruhi para pemain, tetapi merekalah yang paling menginginkan hal ini dibandingkan siapa pun.

Para pejabat mengatakan bahwa hotel tersebut berada di sebelah lokasi pembangunan yang bising dan jalan tol yang padat, yang mengganggu para pemain menjelang pertandingan sepak bola terbesar dalam sejarah negara Skandinavia tersebut.

Para pemain Norwegia terlihat cemberut saat naik lift untuk pergi.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) setuju untuk menanggung biaya 50 kamar serta biaya keamanan di hotel baru tersebut, namun Federasi Sepak Bola Norwegia terpaksa membayar biaya tambahan untuk menutupi biaya peningkatan fasilitas yang diminta para pemain.