Gelandang Brasil, Fred, mantan pemain lini tengah Manchester United, melepaskan serangan terhadap mantan pelatihnya asal Belanda, Erik ten Hag, dengan mengungkap sisi menarik dari masa kerjanya di bawah kepemimpinan sang pelatih, serta melontarkan kritik tajam terhadap caranya menangani sejumlah bintang tim.

Meski ten Hag sukses membawa Manchester United meraih gelar Piala Liga Inggris dan mencapai final Piala FA pada musim 2022-2023, Fred menegaskan bahwa pengalamannya bersama pelatih asal Belanda itu meninggalkan kenangan yang sangat negatif baginya.

Fred, yang kini berusia 31 tahun, mengatakan dalam penampilannya di podcast "Charla" bahwa ten Hag memiliki kemampuan taktik yang istimewa, tetapi ia jelas gagal dalam menangani para pemain tim dan mengelola ruang ganti.

Mantan pemain Manchester United itu menjelaskan: "Ten Hag adalah pelatih yang hebat dari sisi taktik, tetapi ia benar-benar bencana bagi tim. Ia berselisih dengan semua orang, berselisih dengan saya, dengan Cristiano, Casemiro, dan Rashford."

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis: "Ia tidak memainkan saya dalam pertandingan, dan terkadang suasananya sangat tegang. Bersama ten Hag, para pemain Belanda-lah yang lebih banyak mendapatkan kesempatan bermain."









Fred tidak berhenti pada pembahasan perselisihan pribadinya dengan ten Hag, tetapi juga menuduh pelatih asal Belanda itu menciptakan kubu-kubu di dalam tim, merujuk pada sejumlah pemain Belanda yang mendapat keistimewaan dalam hal menit bermain.

Mantan pemain Manchester United itu berkata: "Ia adalah pelatih yang penuh dengan kubu-kubu. Namun, soal sisi taktik, ia salah satu pelatih terbaik yang pernah bekerja sama dengan saya."

Fred juga menyinggung salah satu krisis paling menonjol yang dialami ten Hag selama masanya bersama Manchester United, yaitu perselisihan yang pecah antara pelatih asal Belanda itu dan pemain Portugal, Cristiano Ronaldo.









Fred menuturkan bahwa filosofi ten Hag sangat bergantung pada kecepatan dan pergerakan, yang membuat sang pelatih menilai bahwa Ronaldo bukan lagi pilihan ideal untuk menerapkan gagasannya karena faktor usia.

Mantan pemain Fenerbahce Turki itu mengatakan: "Ia ingin tim bermain cepat, tetapi Cristiano sudah berusia lanjut. Karena itu ia mencoretnya dari susunan pemain utama, dan terjadilah perselisihan di antara mereka."

Pernyataan Fred mencerminkan sisi berbeda dari masa ten Hag di Manchester United, karena pelatih asal Belanda itu memadukan keberhasilan taktik, menurut kesaksian pemain Brasil tersebut, dengan krisis berulang di dalam ruang ganti, yang pada akhirnya berujung pada kepergian sejumlah pemain dari klub, termasuk Fred yang hijrah ke Fenerbahce.