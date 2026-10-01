Bencana besar mengancam Man City: 'Para pemain semuanya bisa merobek kontrak mereka'

Pemain-pemain Manchester City bisa saja keluar dari kontrak mereka jika klub itu memang akhirnya dinyatakan bersalah atas pelanggaran Aturan Finansial Premier League, demikian menurut pengacara hukum olahraga Paul Gilroy di The Overlap, podcast milik Gary Neville.

Jumat pekan lalu, situasi di Inggris meledak. The Athletic mengungkap bahwa komisi penyelidikan independen menyatakan Manchester City bersalah atas pelanggaran Aturan Finansial Premier League hingga 114 kali.

Hukuman apa yang menanti klub asal Manchester itu masih belum diketahui. Namun menurut jurnalis The Athletic David Ornstein, yang membongkar cerita ini dan juga hadir di meja diskusi, hukumannya akan sangat berat.

"Jika Anda mendengar nada dari komisi itu. Hukumannya akan sangat, sangat berat. Semuanya ada di atas meja: denda, degradasi, pengurangan poin, larangan transfer. Benar-benar semuanya. Saya juga tidak tahu, tetapi rasanya sangat sulit membayangkan mereka bermain di Premier League musim depan," spekulasinya.

Menurut Gilroy, para pemain Manchester City, jika klub itu juga dinyatakan bersalah dalam banding, bisa membatalkan kontrak mereka.

Ia menyatakan bahwa seorang pemain bisa berargumen bahwa klub telah melanggar 'implied term of trust and confidence': sang pemberi kerja telah bertindak sedemikian rupa sehingga kepercayaan dalam hubungan kerja hancur.

Dalam hukum Inggris, pelanggaran semacam itu memang bisa memberi karyawan hak untuk mengakhiri kontrak dan pergi.