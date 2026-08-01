Bek asal Senegal, Kalidou Koulibaly, pemain Al Hilal Saudi, memasuki pusaran kritik tajam selama periode persiapan menuju musim baru, setelah tampil dengan level yang benar-benar jauh dari gambaran yang dikenal para pendukung "Sang Pemimpin" sejak bergabung dengan tim, sehingga menempatkan klub dalam krisis teknis yang rumit di momen yang sensitif.

Koulibaly sempat mengalami cedera paha pada pekan-pekan terakhir musim lalu, sebelum kembali tampil bersama timnas Senegal di Piala Dunia 2026, namun levelnya sejak kembali menimbulkan banyak tanda tanya, baik dari sisi fisik maupun teknis.

Krisis pada waktu yang tidak tepat

Masalah bagi Al Hilal tidak hanya terletak pada menurunnya level bek Senegal itu, melainkan pada sempitnya waktu sebelum dimulainya musim baru, karena kini sulit untuk mengambil keputusan melepasnya lalu merekrut bek asing dengan kualitas serupa dalam hari-hari yang tersisa di bursa transfer.

Merekrut seorang bek tengah level internasional membutuhkan waktu untuk bernegosiasi, menjalani tes medis, kemudian memberinya kesempatan untuk beradaptasi dengan tim, hal-hal yang tidak dimiliki Al Hilal sebagai kemewahan untuk ditunggu di tengah semakin dekatnya kompetisi resmi.

Inzaghi menghadapi ujian berat

Situasi menjadi semakin rumit bagi pelatih Italia, Simone Inzaghi, yang mengandalkan pengalaman Koulibaly untuk memimpin lini belakang, tetapi level saat ini dari kiper Senegal itu memaksa sang pelatih mencari solusi cepat, baik dengan menata ulang sistem pertahanan maupun memberikan kesempatan kepada elemen-elemen lain.

Pada saat yang sama, alternatif dari pemain lokal tampak tidak cukup untuk memikul tanggung jawab pada musim di mana Al Hilal menanti kompetisi domestik dan kontinental yang kuat, hal yang membuat bertahannya Koulibaly dengan levelnya saat ini menjadi sumber kekhawatiran nyata di dalam klub.

Pada akhirnya, Al Hilal mungkin terpaksa bertaruh pada pulihnya level Koulibaly secara bertahap seiring awal musim, karena opsi menggantinya menjadi lebih rumit dari sebelumnya.

Dan jika bek Senegal itu tidak berhasil mengembalikan sinarnya dengan cepat, "Sang Pemimpin" mungkin akan menemukan dirinya menghadapi salah satu krisis pertahanan tersulit sebelum dimulainya musim.