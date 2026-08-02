Sepak bola dunia menyaksikan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah perselisihan seputar proyek penjualan saham dalam turnamen Piala Dunia berpindah dari ruang-ruang pertemuan menuju ancaman pengambilan tindakan hukum.

UEFA tidak hanya menolak proyek tersebut, tetapi juga melayangkan peringatan resmi kepada Presiden FIFA Gianni Infantino serta sejumlah tokoh yang terkait dengan inisiatif ini, dengan menuntut agar seluruh dokumen dan materi terkait tetap dijaga sebagai persiapan menghadapi langkah-langkah hukum yang mungkin diambil.

Surat kabar "Telegraph" mengungkap bahwa Uni Sepak Bola Eropa mengirimkan surat resmi kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, Gianni Infantino, yang di dalamnya UEFA mengancam akan mengambil tindakan hukum akibat proyek kontroversial terkait penjualan saham dalam Piala Dunia dan turnamen-turnamen lain milik FIFA kepada investor dari sektor swasta.

Surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Infantino, tetapi juga mencakup Joshua Kushner, Greg Maffei, bank "JP Morgan", dan perusahaan "Open Economics", dengan menegaskan bahwa UEFA sedang "serius" mempertimbangkan untuk menempuh jalur peradilan, arbitrase, atau mengajukan pengaduan regulatori terkait proyek "FIFA Forward Enterprise" (FIFA Forward Enterprise - FFE).

Infantino sebelumnya telah memutuskan, Sabtu lalu, untuk membatalkan rencananya menjual saham dalam turnamen-turnamen FIFA, menyusul gelombang penolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari federasi-federasi kontinental dan nasional, terutama setelah terungkapnya keterlibatan sejumlah tokoh yang dekat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam proyek tersebut.

UEFA memimpin kampanye penolakan ini, dengan mengumumkan, Kamis lalu, bahwa seluruh anggotanya yang berjumlah 55 federasi akan memboikot Piala Dunia jika FIFA meneruskan pelaksanaan proyek tersebut. UEFA juga kemudian menjelaskan bahwa mereka akan berupaya mengakhiri masa jabatan Infantino sebagai pimpinan federasi internasional.

Surat resmi dan peringatan agar tidak memusnahkan bukti

Menurut surat yang dilihat oleh surat kabar "Telegraph", UEFA secara resmi memberitahukan kepada Presiden FIFA bahwa mereka sedang mempertimbangkan pengambilan tindakan hukum, menempuh jalur arbitrase, atau mengajukan pengaduan regulatori terkait proyek "FIFA Forward Enterprise" dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Uni Eropa menekankan perlunya diambil langkah-langkah segera untuk mengidentifikasi seluruh dokumen dan data elektronik yang berkaitan dengan proyek tersebut, menyimpannya, dan tidak menghapus atau memusnahkannya, seraya menegaskan bahwa kewajiban ini melampaui kebijakan internal apa pun yang dimiliki FIFA terkait penyimpanan atau pemusnahan dokumen.

UEFA menegaskan bahwa proyek tersebut mendapat kecaman luas dari federasi-federasi kontinental dan anggota-anggota FIFA serta sejumlah pihak yang berperan dalam sepak bola, dengan menilai bahwa proyek itu secara mendasar bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pengelolaan olahraga tersebut.

Surat itu memuat daftar orang-orang yang diyakini memiliki materi dan dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut, dan UEFA menuntut FIFA untuk memastikan mereka menyimpan seluruh dokumen dan data yang ada dalam kepemilikan atau kendali mereka.

Daftar tersebut mencakup: "Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional - Arsene Wenger, Kepala Divisi Pengembangan Sepak Bola Global di FIFA - Mattias Grafström, Sekretaris Jenderal FIFA - Kevin Lamour, Chief Operating Officer".

Pencantuman Lamour dalam daftar tersebut menyusul pernyataannya, Jumat lalu, di mana ia menegaskan bahwa dirinya dan sejumlah pejabat FIFA "telah ditipu" terkait proyek tersebut.

Peringatan sanksi jika dokumen dimusnahkan

UEFA dalam suratnya memperingatkan bahwa setiap penghapusan, pemusnahan, perubahan, penyembunyian, atau kehilangan materi yang berkaitan dengan proyek tersebut setelah surat pemberitahuan diterima dapat dianggap sebagai pemusnahan bukti, yang dapat berujung pada tuntutan ganti rugi dan tindakan hukum tambahan.

UEFA juga menjelaskan bahwa mereka menyimpan hak untuk menuntut sanksi hukum, menerapkan kesimpulan-kesimpulan negatif terhadap pihak-pihak yang melanggar, serta membebankan seluruh biaya hukum yang timbul akibat pemusnahan dokumen kepada pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Uni Eropa menuntut FIFA untuk mengonfirmasi penerimaan surat pemberitahuan dalam waktu lima hari kerja, disertai pemberian jaminan tertulis yang menyatakan penerimaan dan pemahaman atas surat tersebut, pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan seluruh materi terkait, penetapan orang yang bertanggung jawab menindaklanjuti pelaksanaan instruksi tersebut, serta pengungkapan dokumen apa pun yang telah dihapus atau dimusnahkan jika ada.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proyek ini?

FIFA sebelumnya telah mengumumkan, Selasa lalu, rincian proyek "FIFA Forward Enterprise", dan mengungkap pihak-pihak serta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.

Daftar tersebut mencakup Joshua Kushner, saudara dari Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana dana "Thrive Eternal" miliknya diperkirakan akan memimpin kelompok investor yang diusulkan untuk proyek tersebut.

Daftar itu juga mencakup Greg Maffei, salah seorang penyumbang kampanye Trump dan Chief Executive Officer perusahaan "Pan Ventures", yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden dan Direktur Eksekutif perusahaan "Liberty Media" selama periode akuisisi mereka atas kejuaraan dunia balap Formula 1.

FIFA juga mengumumkan keterlibatan bank "JP Morgan" dan perusahaan "Open Economics" dalam tugas mencari investor potensial untuk proyek tersebut.

Di sisi lain, surat kabar "Telegraph" menghubungi Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperoleh tanggapan resmi terkait perkembangan ini, namun belum ada jawaban yang diberikan hingga saat ini.