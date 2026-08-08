Mantan direktur olahraga Olympique Marseille asal Maroko, Mehdi Benatia, menegaskan bahwa bekerja bersama Paris Saint-Germain di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Ia menjelaskan bahwa pernyataannya terdahulu soal kemungkinan pindah ke klub asal Paris tersebut telah disalahartikan, sambil menekankan bahwa ia tidak melihat adanya pertentangan dalam bekerja bersama salah satu rival terbesar mantan klubnya.

Benatia sempat menuai kontroversi luas setelah berbicara dalam program "The Bridge" mengenai kemungkinan bekerja di Paris Saint-Germain pada masa depan, dan hal itu terjadi ketika ia masih menjabat posisi administratif di dalam Marseille.

Meski telah meninggalkan klub Prancis tersebut pada akhir musim lalu, Benatia kembali menjelaskan sikapnya dalam wawancara panjang dengan majalah "France Football", menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah bentuk penawaran jasa kepada klub asal Paris itu, melainkan sekadar jawaban jujur atas sebuah pertanyaan hipotetis.

Benatia berkata, seperti dikutip jaringan RMC: "Saya menjawab pertanyaan yang memancing kontroversi, tetapi ucapan saya ditafsirkan secara keliru."

Ia menambahkan: "Pesan saya bukanlah: jika Nasser Al-Khelaifi menghubungi saya besok, saya akan pergi. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya, dan jika ia menghubungi saya beberapa tahun lagi dan kesempatannya cocok untuk saya, maka saya akan pergi."

"Paris rival Marseille, lalu apa?"

Benatia menanggapi kritik yang menerpanya akibat pernyataannya soal kemungkinan bekerja di Paris Saint-Germain, dengan menegaskan bahwa ia tidak melihat ada alasan yang menghalanginya untuk mengambil keputusan yang sesuai bagi masa depan kariernya.

Ia berkata: "Saya bebas. Apa yang harus saya lakukan? Dan untuk siapa? Saya berusaha melayani Marseille demi kepentingan klub. Paris Saint-Germain adalah rival, lalu apa?"

Pemain asal Maroko itu menekankan bahwa sikapnya bukanlah upaya untuk mendekati manajemen klub asal Paris tersebut, seraya berkata: "Kami profesional dan kami bekerja. Saya melakukan apa yang saya inginkan. Itulah pesannya, dan sama sekali bukan upaya untuk menawarkan jasa saya."

Pernyataan Benatia memiliki sensitivitas khusus mengingat permusuhan historis antara Marseille dan Paris Saint-Germain, di mana perpindahan pemain antara kedua klub sangatlah jarang, sementara langkah semacam itu di tingkat pejabat administratif tampak jauh lebih jarang lagi.

Alain Roche asal Prancis merupakan salah satu contoh modern paling menonjol, setelah ia bermain untuk Marseille pada tahun 1990, sebelum kemudian menjabat sebagai penanggung jawab transfer di Paris Saint-Germain antara tahun 2006 dan 2011.

Benatia mengungkap kisah di balik "pengkhianatan" di Marseille

Dalam wawancara yang sama, Benatia membahas secara rinci penyebab keretakan dengan manajemen Marseille, yang pada akhirnya membawanya untuk meninggalkan posisinya sebagai direktur sepak bola.

Pemain asal Maroko itu menyebutkan bahwa titik balik itu terjadi selama perjalanan tim ke Kuwait pada Januari lalu untuk menjalani laga Piala Champions melawan Paris Saint-Germain, yang berakhir imbang 2-2 sebelum Marseille kalah lewat adu penalti.

Benatia menjelaskan bahwa sebuah pertemuan yang mempertemukannya kala itu dengan mantan presiden klub Pablo Longoria dan pemilik klub Frank McCourt telah menyingkapkan kepadanya besarnya masalah keuangan yang dialami Marseille.

Ia berkata sebagaimana dikutip RMC: "Saya memahami bahwa kami harus menjual pemain senilai 30 juta euro. Karena itu saya melepas Ruben Blanco dan Derek Cornelius yang tidak ingin memperpanjang kontrak, dan saya juga menempuh jalur peminjaman untuk meringankan beban gaji."

Ia menambahkan: "Namun saya marah kepada semua orang."

Benatia menegaskan bahwa pertemuan itu menjadi titik penentu dalam hubungannya dengan manajemen Marseille, meski ia tidak mengambil keputusan untuk pergi saat itu.

Ia berkata: "Itulah titik perpisahannya, tetapi saya belum memutuskan untuk pergi. Saya sangat marah: saya berjuang demi klub, lalu saya mengetahui kondisi keuangannya."

Ia melanjutkan: "Saya merasa dikhianati oleh situasi tersebut. Ketika versi cerita berbeda-beda, saya suka mengumpulkan semua orang di satu meja. Tidak ada yang bisa berbohong atau mengelak."

Ia juga berbicara tentang keputusannya meninggalkan Marseille tanpa menandatangani perjanjian apa pun yang melarangnya berbicara mengenai pengalamannya di dalam klub, seraya berkata: "Ketika saya meninggalkan Marseille, saya meminta nol dan saya tidak menandatangani apa pun terkait kerahasiaan. Tidak perlu membeli kebungkaman saya. Apa yang saya miliki untuk dikatakan sangat mahal, dan kebenaran tidak ternilai harganya."

Dalam upaya membela periode yang ia lalui di klub, Benatia menyebutkan bahwa angka-angka bursa transfer tidak berbohong, dengan menegaskan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kondisi keuangan yang ia dapati saat kedatangannya.

Ia berkata: "Ketika saya datang pada November 2023, Marseille berada di bawah pengawasan otoritas pengawas keuangan klub. Siapa yang bertanggung jawab? Saya tidak ada di sana kala itu."

Ia menambahkan: "Selama dua setengah tahun, kami menjual pemain senilai 259 juta euro dan mengeluarkan 275 juta untuk transfer. Manusia bisa berbohong, tetapi angka tidak berbohong."