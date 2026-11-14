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Medhi Benatia, mantan bek tim nasional Maroko yang pernah bermain di Italia bersama Udinese, Roma, dan Juventus, berbagi cerita dalam wawancara menarik dengan Canal+. Salah satu anekdotnya berkaitan dengan Juventus, Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri, dan pemusatan tim jelang pertandingan.

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Medhi Benatia, mantan bek timnas Maroko, menceritakan sebuah kisah dari masa-masanya di Juventus, kenangan yang melibatkan Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri, dan pemusatan latihan sebelum pertandingan.

Benatia mengenang masa-masanya di Juventus (Juli 2016 hingga Januari 2019, ketika ia meraih 2 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, dan 1 Supercoppa): "Pada 2018, Cristiano Ronaldo datang. Dia tidak terlalu suka pemusatan latihan sebelum pertandingan karena tidak terbiasa. Dia berkata kepada saya, 'Tidak bisakah kita bicara sedikit dengan orang-orang Italia dan pelatih?' Saya menjawab, 'Ya, tentu. Kita coba.' Lalu saya menemui Chiellini dan berkata, 'Gio, ada rekan kita yang tidak terlalu suka pemusatan latihan sebelum pertandingan dan sebagainya.' Dia bertanya, 'Kenapa? Dia sendiri yang bilang kepadamu?' Saya menjawab, 'Ya, dia datang menemui saya.' Jadi, saya dan Chiellini menemui pelatih (saat itu Allegri) dan berkata, 'Pelatih, ada 3 atau 4 pemain, terutama para pemain besar, yang lebih memilih untuk tidak mengikuti pemusatan latihan sebelum pertandingan, kalau memungkinkan,' (tertawa). Pelatih menjawab, 'Yang mau mengikuti pemusatan latihan boleh ikut, yang tidak mau tidak perlu ikut.'"

Pemain kelahiran 1987 itu kemudian mengenang kepindahannya pada 2016 dari Bayern Munich (tempat ia bermain dari 2014 hingga 2016) ke Juve: "Karena sejak tahun pertama saya sudah ingin pergi, saya meminta izin untuk pindah. Saya ingin kembali ke Italia. Ada Juve, Inter, dan tim-tim lain. Saya tidak merasa nyaman di Jerman. Setelah dua bulan, saya berkata kepada istri saya, 'Dengar, saya tidak tahu apakah keputusan saya datang ke sini tepat. Sejujurnya, saya tidak merasa nyaman. Italia adalah rumah kedua saya.' Jadi, saya kembali dan bergabung dengan Juve. Di situlah Anda melihat bahwa budaya kerja dan disiplin juga penting."