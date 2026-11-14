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Pemain asal Maroko Mehdi Benatia, mantan direktur olahraga klub Olympique Marseille, melancarkan serangan tajam terhadap meningkatnya pengaruh dan kekuasaan para pemain dalam sepakbola modern, dengan merujuk pada insiden pemecatan pelatih asal Spanyol Xabi Alonso dari kursi kepelatihan Real Madrid musim lalu sebelum ia mengambil alih komando teknis Chelsea.

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Bintang Maroko tersebut, yang sebelumnya menjadi rekan setim Alonso di Bayern Munich, tidak menyembunyikan kekecewaan mendalamnya terhadap perlakuan yang diterima mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut saat tampil di jaringan "Canal+", di mana ia mengatakan sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato": "Para pemain kini memiliki kekuasaan yang berlebihan, karena lebih mudah mengganti seorang pelatih daripada mengganti 15 pemain".

Ia melanjutkan: "Ketika saya melihat institusi sebesar Real Madrid menyingkirkan Xabi Alonso, saya teringat bahwa saya pernah mendapat kesempatan bermain bersamanya. Tidak banyak tim yang menghancurkan Bayern Munich dengan cara yang ia lakukan bersama Leverkusen. Ini sungguh luar biasa, ia dipecat dari Real Madrid dengan cara yang sangat merendahkan, dan tidak ada yang peduli akan hal itu, hingga akhirnya ia berlabuh di Chelsea".

Benatia menambahkan sambil mengkritik pemberontakan ruang ganti: "Xabi mencoba menerapkan beberapa prinsip, dengan mengatakan: Saya sudah memenangkan segalanya sebagai pemain, jadi inilah yang harus kalian lakukan. Hal itu hanya berlangsung tiga bulan, dan ruang ganti berbalik melawannya, hingga ia mendapati dirinya dipecat".

Dalam konteks lain, mantan bek Maroko tersebut mengungkap kisah di balik layar dan detail menarik mengenai pengaruh bintang Portugal Cristiano Ronaldo, mantan rekan setimnya di Juventus. Benatia berbicara tentang profesionalitas total sang Don dengan mengatakan: "Ia benar-benar berbeda dari para pemain lain di kelompok usianya. Bahkan setelah latihan selesai".

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Ia melanjutkan: "Ia membuat kami berenang selama 40 menit, lalu menghabiskan 30 menit di bak mandi es, yang memang sangat dingin. Saya biasa berkata kepadanya: Bagaimana kamu bisa melakukan itu, kawan? Bak mandimu sangat dingin, saya hanya memasukkan kaki saya ke dalamnya. Beberapa pemain tidak terlalu peduli dengan latihan di gym, tetapi begitu Cris datang, kamu akan melihat semua orang ada di sana".

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Benatia juga menceritakan detail tentang ketidakantusiasan bintang Portugal itu terhadap pemusatan latihan yang mendahului pertandingan, sebuah kebiasaan yang tidak biasa dilakukan Ronaldo, peraih Ballon d'Or lima kali, sebelum bergabung dengan Juventus.

Mengenai hal itu, Benatia berkata: "Saya berada di Juventus pada 2018 ketika Cristiano bergabung. Ia tidak terlalu menyukai pemusatan latihan yang mendahului pertandingan, karena ia tidak terbiasa dengan itu. Sebelum setiap pertandingan yang kami mainkan di stadion kami, kami masuk pemusatan latihan sehari sebelum pertandingan".

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Ia melanjutkan: "Cris berkata kepada saya: Bena, apakah ada cara untuk berbicara sedikit dengan orang-orang Italia dan pelatih? Saya menjawabnya: Ya, tentu saja, kita akan coba, tetapi hal ini adalah bagian dari sistem di sini. Kemudian saya berkata kepada Giorgio Chiellini: Ada rekan kita (Cristiano) yang tidak terlalu menyukai pemusatan latihan yang mendahului pertandingan".

Ia menutup: "Setelah itu kami pergi berbicara dengan pelatih dan berkata kepadanya: Ada 3 atau 4 pemain, sebagian besar adalah pemain inti, yang lebih suka, jika memungkinkan, maka pelatih menjawab: Siapa yang ingin pergi ke pemusatan latihan silakan pergi, dan siapa yang ingin tidur di rumahnya silakan lakukan".