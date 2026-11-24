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Perang julukan lama kembali memanas antara pihak yang menilai Al-Ahli Saudi sebagai Al-Malaki (Sang Kerajaan) sejati, pihak yang bersikeras bahwa keputusan resmi telah mengakhiri perdebatan sejak bertahun-tahun lalu, dan pihak yang mengaitkan nama Al-Hilal dengan kehendak kerajaan.

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Dalam episode menarik program "Rotana Sport ma'a Walid", analis olahraga Abdulaziz Al-Zalal berselisih dengan jurnalis Faisal Zaid dalam diskusi panjang mengenai hak menggunakan julukan "Al-Malaki" (Sang Kerajaan), serta mengenai kriteria yang dijadikan pijakan masing-masing pihak untuk membuktikan bahwa klubnya paling berhak menyandang sebutan tersebut.

Al-Zalal membuka pembicaraan dengan penuh percaya diri. Ia menegaskan bahwa Al-Hilal layak menyandang julukan Al-Malaki karena namanya diubah berdasarkan dekret kerajaan, merujuk pada periode bersejarah ketika nama klub diganti dari "Al-Olympi" menjadi "Al-Hilal".

Al-Zalal mencontohkan pengalaman Spanyol. Menurutnya, klub-klub seperti Real Madrid, Real Betis, dan Real Sociedad menyandang sebutan kerajaan karena kata "Real" berarti kerajaan dalam bahasa Spanyol. Ia menilai hal itu tidak menghalangi julukan tersebut disematkan kepada Al-Hilal dan Al-Ahli sekaligus, sebab dalam pandangannya keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan sebutan itu.

Namun, Faisal Zaid memiliki pendapat yang sama sekali berbeda. Dengan tenang dan tegas, ia menanggapi bahwa perubahan nama Al-Hilal dari Al-Olympi bukan disebabkan oleh dekret kerajaan dalam pengertian yang digaungkan sebagian pihak, melainkan karena nama sebelumnya tidak berbahasa Arab. Tiga nama pengganti kemudian diusulkan, dan pilihan jatuh pada nama Al-Hilal.

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Zaid mengatakan bahwa julukan "Al-Malaki" selama bertahun-tahun lekat dengan Al-Ahli di surat kabar dan program televisi, bukan dengan Al-Hilal. Ia menambahkan bahwa keterkaitan di media dan di kalangan suporter itulah yang menanamkan julukan tersebut di benak publik, bukan keputusan resmi atau dokumen sejarah.

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Perdebatan tidak berhenti sampai di situ. Diskusi meluas hingga menyentuh keputusan terkenal yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada 2017, di era mantan presiden Adel Ezzat, yang melarang penggunaan julukan "Al-Malaki" dalam segala bentuk.

Pernyataan resmi saat itu menyebutkan bahwa larangan tersebut mencakup penggunaan spanduk di dalam stadion, di situs web dan aplikasi klub, maupun melalui penjualan produk yang memuat julukan tersebut. Manajemen klub juga diminta mematuhi keputusan itu dan segera melaksanakannya.

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Akan tetapi, meski jelas, keputusan itu tidak mengakhiri perdebatan, malah membuka pintu baru bagi beragam tafsiran. Sebagian pihak menilai keputusan tersebut hanya ditujukan kepada klub dan tidak mencakup media independen maupun suporter dalam percakapan sehari-hari, sementara pihak lain berpendapat bahwa tujuannya adalah mengakhiri secara tuntas perang julukan yang selalu kambuh setiap musim.

Para pengamat menilai bahwa masalah sebenarnya tidak terletak pada julukan itu sendiri, melainkan pada cara penggunaannya sebagai alat tekanan media dan suporter. Setiap pihak berusaha menanamkan informasinya dan mengulanginya terus-menerus hingga menjadi kebenaran di benak publik, meskipun tidak didukung dokumen resmi. Hal serupa pernah terjadi dalam isu-isu lain seperti "El Clasico", "Al-Ameed", dan "Al-Alami".

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Pada akhirnya, pertanyaan itu masih menggantung: siapa Al-Malaki sejati di Arab Saudi? Apakah Al-Hilal, pemilik penamaan kerajaan? Ataukah Al-Ahli, yang telah lama lekat dengan julukan itu di media dan di kalangan suporter?