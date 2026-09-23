Seperti terlihat dari angka-angka milik penyedia data OPTA, Wirtz pada musim ini di Premier League termasuk yang terbaik mutlak dalam tiga kategori: momen pressing di area lawan, lari menembus ke ruang belakang, dan umpan yang membelah garis pertahanan.

Bahkan, ia adalah satu-satunya pemain di kasta tertinggi Inggris yang masuk 10 besar dalam ketiga statistik tersebut. Untuk lari menembus ke ruang belakang (34), ia menempati peringkat pertama di seluruh liga, sementara dalam hal pressing (181) dan umpan yang membelah garis pertahanan (16), ia berada di peringkat ketujuh dan kedelapan.

Angka-angka ini terasa mengejutkan terutama karena Wirtz belakangan menghadapi gelombang kritik. Ikon klub Liverpool Jamie Carragher, misalnya, usai laga The Reds melawan AFC Bournemouth akhir pekan lalu (1-0), melontarkan penilaian yang menghancurkan terhadap pemain ofensif Jerman itu dalam podcast Sky-nya.

Wirtz diturunkan pelatih LFC Andoni Iraola sebagai starter melawan The Cherries, tetapi nyaris tidak mampu memberi dampak berarti. Setelah 71 menit, pelatih asal Spanyol itu menariknya keluar dan memasukkan youngster Trey Nyoni.

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Kritik apa yang dilontarkan kepada Florian Wirtz?

Carragher mengeluhkan setelahnya bahwa penampilan Wirtz lagi-lagi "sangat buruk". "Tidak ada apa-apa di sana. Sama sekali tidak terjadi apa-apa. Itu adalah salah satu penampilan terburuk yang pernah saya lihat darinya dengan seragam Liverpool." Mantan bek timnas Inggris itu juga menyampaikan kekhawatiran bahwa performa buruk tersebut bukan sekadar disebabkan oleh penurunan performa biasa.

"Saya pikir Wirtz sejak kepindahannya ke Liverpool bukan cuma sedang dalam performa buruk. Saya pikir apa yang kita lihat inilah sebenarnya dirinya. Dan saya sudah khawatir tentang dia sejak sekitar dua belas bulan lalu", lanjut Carragher menjelaskan alur pikirnya.

Dietmar Hamann menilai situasi itu dengan cara serupa. Ia mengatakan bahwa kini "orang-orang Inggris juga sudah menyadari bahwa ini terlihat seperti sebuah kesalahpahaman besar, apa yang terjadi antara Liverpool dan Wirtz. Kalau begini terus, saya bisa membayangkan, pada suatu titik nanti akan ada keputusan tegas yang diambil."

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Berapa banyak gol dan assist yang disumbangkan Florian Witz untuk FC Liverpool?

Angka mentahnya memang belum tentu mendukung pemain 23 tahun itu. Setelah pada akhir musim lalu ia makin baik berintegrasi ke dalam tim dan akhirnya tampak mulai padu, pada musim ini hambatan itu tampaknya kembali muncul.

Di semua kompetisi, Wirtz sejauh ini sudah enam kali tampil, tetapi belum mencetak gol dan hanya membukukan satu assist. Catatan totalnya untuk The Reds pun tidak jauh lebih baik - dalam 55 laga kompetitif ia mengoleksi tujuh gol dan 11 assist.

Meski mendapat banyak kritik, tetap ada dukungan untuknya. Mantan rekan setimnya di Liverpool, Andy Robertson, mengungkapkan dalam podcast 'Stick to Football' bahwa klub itu, segera setelah kedatangan Wirtz pada musim panas 2025, harus menghadapi kehilangan besar atas Diogo Jota yang meninggal secara tragis. Menurut pemain Skotlandia itu, hal tersebut sangat mempersulit proses integrasinya ke dalam tim.

"Kalau saya berbicara soal rekrutan baru. Mereka datang ke klub baru yang hatinya sedang hancur. Saya sangat merasa kasihan kepada para pemain ini, karena mereka pindah dengan biaya besar dan butuh berbulan-bulan sampai bisa terbiasa dengan semuanya. Kami semua pada masa itu tidak memikirkan sepak bola, karena kami kehilangan sosok penting dan seorang teman."

Wirtz pindah ke Anfield dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2025 dengan nilai transfer yang saat itu menjadi rekor, yakni 125 juta euro. Di Liverpool, ia masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2030.