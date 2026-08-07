Berbicara kepada Sport1, mantan pemain internasional Prancis Emmanuel Petit menilai Harry Kane tidak layak memenangkan Ballon d'Or yang bergengsi. "Setelah Piala Dunia ini, peluang Harry Kane untuk Ballon d'Or menurun," jelas pria 55 tahun itu. "Jika hanya didasarkan pada Bundesliga, dia tentu akan menjadi kandidat. Tetapi di Liga Champions dan bersama tim nasional, setiap kali situasi menjadi benar-benar sulit, dia kebanyakan menghilang."

Petit menyiapkan beberapa contoh untuk mendukung klaimnya. "Harry benar-benar menghilang pada leg kedua semifinal melawan PSG," analisanya. "Masih ada yang bisa didapat dari situ. Setelah musim yang begitu luar biasa, ini benar-benar disayangkan. Ceritanya juga sama di Piala Dunia: dia memulai dengan sangat kuat, tetapi sejak perempat-final dan seterusnya, dia memberi kesan bahwa dia kurang memiliki energi yang dibutuhkan dan sedikit keberuntungan." Mantan pemain internasional Prancis itu telah menyiapkan contohnya: "Harry benar-benar menghilang melawan PSG pada leg kedua semifinal," kata Petit.

Apakah itu cukup untuk Ballon d'Or? Rekor gol luar biasa Kane

Di Bundesliga, Kane dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak untuk musim ketiga secara beruntun, dengan mencetak 36 gol. Pemain 33 tahun itu juga mencetak sepuluh gol di DFB-Pokal, membantu Bayern mengamankan gelar di kedua kompetisi domestik.

Dia juga membuktikan ketajamannya di Liga Champions, dengan membukukan 14 gol dalam 13 pertandingan. Pada semifinal melawan Paris Saint-Germain, dia mencetak gol untuk sempat membawa timnya unggul 1-0 dalam kekalahan leg pertama 5-4 yang spektakuler. Namun, pada leg kedua, dia hanya mampu mencetak gol pada masa injury time, dan gol penyeimbangnya untuk skor 1-1 tidak cukup untuk mencegah Bayern tersingkir.

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Piala Dunia yang pahit bagi Kane, tetapi juga bagi para rivalnya

Perjalanan Kane di Piala Dunia juga berakhir dengan menyakitkan, sedikit lagi mencapai final. Dengan cara yang dramatis, Inggris menyia-nyiakan keunggulan pada akhir laga melawan Argentina di semifinal, yang berarti penantian menyakitkan mereka untuk gelar Piala Dunia pertama sejak 1966 terus berlanjut. Meski Kane mencetak enam gol di turnamen itu, dia tidak mampu menambah catatannya setelah babak 16 besar melawan Meksiko.

Terlepas dari kemunduran tersebut, ada banyak suara yang mendukung Kane untuk menjadi pemenang Ballon d'Or pertama Bayern Munich dalam 45 tahun. Petit sendiri tetap tidak yakin siapa tepatnya yang seharusnya merebut trofi itu: "Saya pikir akan ada beberapa nama di depannya, meskipun persaingan seharusnya tetap ketat hingga akhir, terutama karena favorit seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, dan Michael Olise juga mengecewakan menjelang akhir Piala Dunia."