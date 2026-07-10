"Benar-benar pahlawan"... Sindiran Argentina yang menyembunyikan kekaguman terhadap Prancis menjelang semifinal Piala Dunia

Antara ejekan dan pengakuan hanya selisih tipis, yang dipilih oleh surat kabar Argentina “Olé” untuk memicu persaingan lebih awal menjelang semifinal Piala Dunia 2026.

Sementara surat kabar di Buenos Aires merayakan kemenangan Prancis yang sudah diprediksi atas Maroko, halaman depan surat kabar dengan sirkulasi terluas itu memuat judul yang terdengar provokatif: “Mereka memang juara,” disertai simbol tanduk untuk menangkal iri hati.

Orang-orang Argentina tidak menunggu lama untuk menghidupkan kembali persaingan bersejarah dengan Prancis, karena sehari setelah “Les Bleus” lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 2-0 atas Maroko di Boston pada Kamis malam, foto perayaan para pemain asuhan Didier Deschamps menghiasi halaman depan harian “Olé” pada Jumat, 10 Juli 2026, dengan judul yang mencolok: "Mereka Benar-benar Pahlawan".

Judul tersebut, yang sekilas tampak sarkastis, disertai dengan emoji berbentuk tanduk—sebuah simbol yang umum digunakan di Amerika Selatan untuk mengusir nasib buruk dan mata jahat. Namun di balik “mitos” jurnalistik ini, “L’Équipe” tidak menyembunyikan kekagumannya yang tulus terhadap timnas Prancis. Surat kabar tersebut sama sekali tidak menyiratkan, bahkan dengan satu kata pun, adanya kesombongan di kalangan juara dunia 2018 dan 2022.

Justru sebaliknya, isi artikel tersebut merupakan penghormatan yang jelas kepada Prancis “yang tak terkalahkan”, sebagaimana digambarkannya, seperti yang ditulis surat kabar tersebut dalam subjudulnya: “Timnas Prancis lolos ke semifinal berkat dua gol luar biasa, sekaligus menegaskan posisinya sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar juara.” Surat kabar tersebut juga secara khusus menyebut kapten tim, Kylian Mbappé, sambil memuji bakat tim yang dipimpin oleh Didier Deschamps.

Liputan ini membuktikan bahwa persaingan antara Prancis dan Argentina belum mereda sejak final Piala Dunia 2022 yang epik, dan menjelang semifinal, segala kemungkinan tampaknya terbuka untuk mengulang momen bersejarah tersebut. Namun hingga saat itu, “L’Équipe” memilih untuk memainkan permainannya dengan caranya sendiri: perpaduan antara humor dan mitos.. dan pengakuan penuh bahwa Prancis, hingga saat ini, “tak tertahankan”.