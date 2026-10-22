Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Benar-benar memalukan!” Jamie Carragher kecam keras Bruno Fernandes karena “sikap buruk” dan pertengkaran terbuka dengan Michael Carrick usai penampilan mengerikan Manchester United di Liga Champions

Ikuti GOAL di Google

Jamie Carragher melancarkan kritik pedas terhadap Bruno Fernandes, menyebut kapten Manchester United itu “benar-benar memalukan” setelah perselisihan terbuka dengan manajer Michael Carrick. Perselisihan itu terjadi setelah Manchester United menelan kekalahan memalukan 4-1 dari Como, tim debutan asal Italia, di Liga Champions.

Iklan

Kekalahan telak di Italia ungkap ketegangan di United

Tekanan terhadap Carrick meningkat tajam setelah timnya dihancurkan di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Tim pendatang baru Liga Champions asuhan Cesc Fabregas meraih kemenangan telak 4-1, yang menandai kekalahan kelima United dalam 11 pertandingan di semua kompetisi.

Rasa frustrasi memuncak seusai laga, ketika Fernandes secara terbuka mempertanyakan pengaturan taktik tim setelah ditarik keluar pada menit ke-67. Carrick pun tidak menahan diri dalam tanggapannya, dengan melontarkan kritik tajam terhadap etos kerja para pemainnya.

Saling balas pernyataan itu segera menuai kecaman keras dari para pengamat sepakbola di televisi. Mantan bek Liverpool, Carragher, menjadi yang paling lantang mengecam kapten United di CBS Sports.

Carragher kecam Fernandes: 'Benar-benar memalukan'

Polemik bermula ketika Fernandes secara langsung mempertanyakan strategi bertahan staf pelatih. "Itu keputusan staf untuk tidak melakukan tekanan satu lawan satu dan terkadang membiarkan ruang di belakang," klaim gelandang itu. Carrick segera melontarkan balasan yang nyaris tak terselubung: "Apa pun sistem yang Anda mainkan, apa pun taktik yang Anda gunakan, jika Anda tidak berlari, tidak berlari ke depan, dan tidak berlari kembali, Anda tidak akan menang."

Iklan
Iklan

Carragher langsung membela Carrick, dengan menyinggung permintaan maaf Lisandro Martinez baru-baru ini setelah ia juga mengkritik petinggi klub menyusul kekalahan dari Atletico Madrid.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
COM

COM

Serie A

24 Okt 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier League

25 Okt 2026

BOU

BOU

"Pekan lalu kami bilang Lisandro Martinez sangat tidak pantas mengkritik petinggi klub. Bruno Fernandes melakukan hal yang sama benar-benar memalukan," ujarnya. "Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik musim lalu. Itu terjadi setelah Michael Carrick menjadi manajer.

"Dia tidak akan mendapat penghargaan itu tanpa Carrick, karena Carrick mengembalikannya ke posisi yang semestinya, lalu dia menjalani musim yang fantastis karena dia pesepakbola berbakat.

Iklan

"Namun, jika Anda menilainya sebagai pesepakbola, dia memang berbakat, tetapi sikap dan caranya bertindak sama sekali tidak benar."

Pengamat itu kemudian menguraikan satu per satu kekurangan sang kapten dalam bekerja saat bertahan. "Dia bereaksi seperti itu karena ditarik keluar dan merasa dipermalukan malam ini oleh manajer saat menggantinya," tambah Carragher. "Ketika dia bicara soal tekanan, entah satu lawan satu atau berdasarkan zona, selama bertahun-tahun Bruno Fernandes membuat Manchester United tidak bisa melakukan tekanan karena dia melakukan hal-hal demi penonton.

Iklan

"Saya mengomentari pertandingan Man United dan melihatnya berlari ke sana kemari seperti anak kecil di halaman sekolah demi para suporter. Mereka semua mengira dia bekerja keras, padahal tidak. Dengan melakukan itu, dia justru merugikan anggota tim lainnya."

Manchester City v RB Leipzig: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images

Masalah mengakar membelit klub yang 'bobrok'

Memperluas sorotannya, Carragher menyoroti masalah sistemik di Old Trafford dan mencatat bahwa Fernandes kini telah bertahan lebih lama daripada sederet pelatih. "Lucu, bukan? Sudah berapa manajer yang menanganinya? Jadi, setiap manajer di Manchester United tidak punya identitas? Sekarang sudah berapa manajer yang menangani Bruno Fernandes? Lima? Mereka mengganti manajer setiap musim... Manchester United bobrok dari atas sampai bawah," ujarnya.

Iklan

Terlepas dari masalah struktural itu, mantan bek tersebut mengakui posisi Carrick kian sulit dipertahankan. "Saya sudah bilang tadi, masalahnya bukan pada manajer. Masalahnya ada pada seluruh klub," lanjut mantan pemain Liverpool itu saat membahas rivalnya. "Dan siapa yang punya jawabannya? Kami terus mengomentarinya, 'mereka mungkin perlu mengganti manajer atau melakukan ini dan itu.' Namun, apakah pendapat kami pernah benar? Karena tampaknya tidak ada yang pernah berhasil menemukan solusinya.

"Namun, jelas manajer sekarang perlu diganti. Situasi ini tidak bisa terus berlanjut bagi klub sebesar Manchester United."

Iklan

Meski begitu, Carragher memuji kesediaan Carrick untuk menegur para pemainnya secara terbuka. "Saya senang Michael Carrick tampil dan mengatakan hal itu tentang Bruno Fernandes, bahwa dia tidak berlari, karena tim ini memang tidak berlari," katanya. "Mengenai apa yang dia lakukan musim lalu, tidak ada yang menyebut Michael Carrick sebagai salah satu manajer terhebat di sepakbola Eropa. Namun, dia datang dan membantu klubnya sendiri tahun lalu ketika dia sedang tidak bekerja. Dia masuk dan melakukan pekerjaan luar biasa.

"Manchester United berada di Liga Champions berkat Carrick. Dialah yang membawa mereka ke sana. Klub mendapat tambahan 100, 150 juta pound berkat dia yang meloloskan mereka.

Iklan

"Tidak ada yang mengira dia akan lolos ke Liga Champions musim lalu. Jadi, saya sedikit bersimpati kepadanya. Dia mencintai klub itu, dia sosok legendaris sebagai pemain, tetapi jelas kiprahnya sebagai manajer tidak berjalan baik dan posisi itu perlu diubah.

"Namun, saya senang dia menarik [Fernandes] keluar, dan saya senang dia sedikit membalas dalam konferensi pers karena itulah yang dibutuhkan beberapa pemain itu."

Iklan

Ujian penting di Liga Primer menanti kontra Bournemouth


FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDGetty Images


United tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan memalukan mereka di Eropa karena harus bersiap menjamu Bournemouth di Liga Primer pada Minggu ini.

Dengan lima kekalahan musim ini dan hasil imbang baru-baru ini melawan Leeds, laga domestik tersebut menjadi sangat penting. Hasil apa pun selain kemenangan meyakinkan di Old Trafford bisa memaksa jajaran direksi segera mengganti manajer.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.