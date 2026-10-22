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Jamie Carragher melancarkan kritik pedas terhadap Bruno Fernandes, menyebut kapten Manchester United itu “benar-benar memalukan” setelah perselisihan terbuka dengan manajer Michael Carrick. Perselisihan itu terjadi setelah Manchester United menelan kekalahan memalukan 4-1 dari Como, tim debutan asal Italia, di Liga Champions.

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Kekalahan telak di Italia ungkap ketegangan di United

Tekanan terhadap Carrick meningkat tajam setelah timnya dihancurkan di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Tim pendatang baru Liga Champions asuhan Cesc Fabregas meraih kemenangan telak 4-1, yang menandai kekalahan kelima United dalam 11 pertandingan di semua kompetisi.

Rasa frustrasi memuncak seusai laga, ketika Fernandes secara terbuka mempertanyakan pengaturan taktik tim setelah ditarik keluar pada menit ke-67. Carrick pun tidak menahan diri dalam tanggapannya, dengan melontarkan kritik tajam terhadap etos kerja para pemainnya.

Saling balas pernyataan itu segera menuai kecaman keras dari para pengamat sepakbola di televisi. Mantan bek Liverpool, Carragher, menjadi yang paling lantang mengecam kapten United di CBS Sports.

Carragher kecam Fernandes: 'Benar-benar memalukan'

Polemik bermula ketika Fernandes secara langsung mempertanyakan strategi bertahan staf pelatih. "Itu keputusan staf untuk tidak melakukan tekanan satu lawan satu dan terkadang membiarkan ruang di belakang," klaim gelandang itu. Carrick segera melontarkan balasan yang nyaris tak terselubung: "Apa pun sistem yang Anda mainkan, apa pun taktik yang Anda gunakan, jika Anda tidak berlari, tidak berlari ke depan, dan tidak berlari kembali, Anda tidak akan menang."

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Carragher langsung membela Carrick, dengan menyinggung permintaan maaf Lisandro Martinez baru-baru ini setelah ia juga mengkritik petinggi klub menyusul kekalahan dari Atletico Madrid.

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"Pekan lalu kami bilang Lisandro Martinez sangat tidak pantas mengkritik petinggi klub. Bruno Fernandes melakukan hal yang sama benar-benar memalukan," ujarnya. "Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik musim lalu. Itu terjadi setelah Michael Carrick menjadi manajer.

"Dia tidak akan mendapat penghargaan itu tanpa Carrick, karena Carrick mengembalikannya ke posisi yang semestinya, lalu dia menjalani musim yang fantastis karena dia pesepakbola berbakat.

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"Namun, jika Anda menilainya sebagai pesepakbola, dia memang berbakat, tetapi sikap dan caranya bertindak sama sekali tidak benar."

Pengamat itu kemudian menguraikan satu per satu kekurangan sang kapten dalam bekerja saat bertahan. "Dia bereaksi seperti itu karena ditarik keluar dan merasa dipermalukan malam ini oleh manajer saat menggantinya," tambah Carragher. "Ketika dia bicara soal tekanan, entah satu lawan satu atau berdasarkan zona, selama bertahun-tahun Bruno Fernandes membuat Manchester United tidak bisa melakukan tekanan karena dia melakukan hal-hal demi penonton.

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"Saya mengomentari pertandingan Man United dan melihatnya berlari ke sana kemari seperti anak kecil di halaman sekolah demi para suporter. Mereka semua mengira dia bekerja keras, padahal tidak. Dengan melakukan itu, dia justru merugikan anggota tim lainnya."

Getty Images

Masalah mengakar membelit klub yang 'bobrok'

Memperluas sorotannya, Carragher menyoroti masalah sistemik di Old Trafford dan mencatat bahwa Fernandes kini telah bertahan lebih lama daripada sederet pelatih. "Lucu, bukan? Sudah berapa manajer yang menanganinya? Jadi, setiap manajer di Manchester United tidak punya identitas? Sekarang sudah berapa manajer yang menangani Bruno Fernandes? Lima? Mereka mengganti manajer setiap musim... Manchester United bobrok dari atas sampai bawah," ujarnya.

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Terlepas dari masalah struktural itu, mantan bek tersebut mengakui posisi Carrick kian sulit dipertahankan. "Saya sudah bilang tadi, masalahnya bukan pada manajer. Masalahnya ada pada seluruh klub," lanjut mantan pemain Liverpool itu saat membahas rivalnya. "Dan siapa yang punya jawabannya? Kami terus mengomentarinya, 'mereka mungkin perlu mengganti manajer atau melakukan ini dan itu.' Namun, apakah pendapat kami pernah benar? Karena tampaknya tidak ada yang pernah berhasil menemukan solusinya.

"Namun, jelas manajer sekarang perlu diganti. Situasi ini tidak bisa terus berlanjut bagi klub sebesar Manchester United."

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Meski begitu, Carragher memuji kesediaan Carrick untuk menegur para pemainnya secara terbuka. "Saya senang Michael Carrick tampil dan mengatakan hal itu tentang Bruno Fernandes, bahwa dia tidak berlari, karena tim ini memang tidak berlari," katanya. "Mengenai apa yang dia lakukan musim lalu, tidak ada yang menyebut Michael Carrick sebagai salah satu manajer terhebat di sepakbola Eropa. Namun, dia datang dan membantu klubnya sendiri tahun lalu ketika dia sedang tidak bekerja. Dia masuk dan melakukan pekerjaan luar biasa.

"Manchester United berada di Liga Champions berkat Carrick. Dialah yang membawa mereka ke sana. Klub mendapat tambahan 100, 150 juta pound berkat dia yang meloloskan mereka.

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"Tidak ada yang mengira dia akan lolos ke Liga Champions musim lalu. Jadi, saya sedikit bersimpati kepadanya. Dia mencintai klub itu, dia sosok legendaris sebagai pemain, tetapi jelas kiprahnya sebagai manajer tidak berjalan baik dan posisi itu perlu diubah.

"Namun, saya senang dia menarik [Fernandes] keluar, dan saya senang dia sedikit membalas dalam konferensi pers karena itulah yang dibutuhkan beberapa pemain itu."

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Ujian penting di Liga Primer menanti kontra Bournemouth





Getty Images





United tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan memalukan mereka di Eropa karena harus bersiap menjamu Bournemouth di Liga Primer pada Minggu ini.

Dengan lima kekalahan musim ini dan hasil imbang baru-baru ini melawan Leeds, laga domestik tersebut menjadi sangat penting. Hasil apa pun selain kemenangan meyakinkan di Old Trafford bisa memaksa jajaran direksi segera mengganti manajer.