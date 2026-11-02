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Gary Neville mengecam keras bek Arsenal, Gabriel, atas aksi berpura-pura cedera yang memalukan saat Arsenal meraih kemenangan penting atas Liverpool di Anfield dalam laga Liga Primer. Pemain asal Brasil itu terjatuh sambil memegangi wajahnya setelah benturan ringan, sehingga memicu reaksi keras dari mantan kapten Manchester United tersebut saat mengomentari pertandingan.

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Gabriel dikritik karena aksi teatrikal di Anfield

Neville menuding Gabriel melakukan aksi pura-pura yang memalukan saat Arsenal mengalahkan Liverpool di Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta meraih kemenangan penting 1-0 di Anfield dan unggul tiga poin di puncak klasemen.

Kontroversi itu terjadi pada menit-menit awal pertandingan yang berlangsung sengit, setelah bek asal Brasil tersebut berbenturan dengan penyerang Liverpool, Alexander Isak. Gabriel langsung terjatuh sambil memegangi wajahnya dan meminta wasit Andy Madley memberikan pelanggaran.

Namun, tayangan ulang televisi segera memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden yang melibatkan bek tengah Arsenal itu. Rekaman tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa lengan Isak hanya mengenai dada bagian atas Gabriel, bukan wajahnya.

Neville kecam sang bek

Neville sama sekali tidak terkesan dengan reaksi teatrikal itu dan mengungkapkan kekesalannya saat menjadi komentator di Sky Sports. Mantan bek United itu yakin Gabriel harus berhenti melakukan hal tersebut untuk selamanya.

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“Terkadang dia membuat dirinya sendiri terlihat buruk,” kata Neville. “Saya menyukai semangat, gairah, dan kegigihannya. Namun, ada dorongan ke dada bagian atasnya dan dia terjatuh sambil memegangi wajahnya.”

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Neville melanjutkan penilaiannya dengan kesimpulan tegas mengenai insiden di Anfield itu. Ia menambahkan: “Itu benar-benar memalukan. Dia harus berhenti melakukannya.”

Arsenal raih kemenangan tandang penting

Terlepas dari kontroversi pada awal laga, Kai Havertz mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu pada menit ke-16 untuk memastikan Arsenal meraih tiga poin. Kekalahan tipis tersebut menjadi pukulan berat bagi Liverpool asuhan Andoni Iraola, yang tetap berada di peringkat kelima klasemen dan di luar zona Champions League.

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Neville segera memuji ketangguhan dan disiplin taktik Arsenal setelah peluit akhir berbunyi. Ia menekankan betapa besarnya pencapaian menjaga gawang tetap tanpa kebobolan di stadion yang terkenal sulit ditaklukkan itu.

“Arsenal menunjukkan pertahanan yang luar biasa,” jelas Neville. “Andoni Iraola akan kecewa. Dia akan merasa timnya telah memberikan segalanya, tetapi mereka menempatkan diri di posisi yang sangat menguntungkan.”

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Kedua klub kembali berlaga di Eropa

Arsenal harus segera mengalihkan fokus dari kompetisi domestik untuk bersiap menghadapi laga tandang di Eropa pada tengah pekan. Tim asuhan Arteta akan bertandang ke Republik Ceko untuk menghadapi Slavia Prague di Champions League, dengan harapan melanjutkan performa apik mereka.

Liverpool juga akan kembali berlaga di Champions League dalam beberapa hari mendatang dan sangat ingin bangkit dari hasil mengecewakan di liga ini. Iraola akan membawa skuadnya ke Turki untuk menghadapi Fenerbahce dalam laga yang sangat sulit.