Ketika ditanya apakah era Neuer akan segera berakhir mengingat blundernya sebelum gol rekor Augsburg dan Jonas Urbig yang siap menjadi penerusnya, Hoeneß menjawab: "Tidak, sama sekali tidak. Setiap orang boleh sesekali melakukan kesalahan." Ia menambahkan: "Menurut saya, seluruh perdebatan tentang Joshua Kimmich juga benar-benar konyol. Para pemain yang saat ini begitu dielu-elukan harus lebih dulu mengamankan tempat sebagai pemain inti di klub masing-masing."

Pernyataan itu bisa dibilang merupakan sindiran tidak langsung kepada dua pemain muda Bayern: Urbig, calon penerus Neuer, dan Tom Bischof, calon pengganti Kimmich, baru-baru ini mendapat banyak pujian setelah tampil bersama timnas Jerman. Namun, keduanya masih jauh dari status pemain inti di Bayern. Meski begitu, belakangan Urbig semakin sering mendapat kesempatan menggantikan Neuer, bahkan harus melakukannya mengingat Neuer rentan cedera pada musim lalu. Sementara itu, Bischof saat ini lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dengan menit bermain singkat di Bayern. Musim ini, ia baru dua kali masuk susunan pemain utama.

Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp memang sudah berencana memulangkan kapten Kimmich, meski bertentangan dengan keinginan sang pemain, bersama sebagian besar pemain skuad utama setelah dua laga pertama Nations League melawan Belanda dan Yunani. Pada laga ketiga melawan Serbia, lini tengah yang diisi Aleksandar Pavlovic, Bischof, dan Florian Wirtz tampil meyakinkan. Timnas Jerman juga tampil meyakinkan pada laga kedua melawan Yunani, tetapi tetap tidak mampu meraih hasil lebih dari imbang 0-0.

Setelah itu, muncul perdebatan di media mengenai apakah Jerman bisa bermain tanpa Kimmich, antara lain karena Kimmich tidak tampil baik saat kalah 0-1 dari Yunani di Augsburg. Pemain berusia 31 tahun itu sendiri tampak tenang ketika menanggapi perdebatan tentang dirinya di timnas Jerman pada Sabtu, setelah bermain imbang 2-2 melawan Augsburg di tempat yang sama.

"Saya sudah berada di sini selama sebelas tahun. Saya tahu bagaimana dunia ini bekerja. Satu-satunya hal yang bisa dan harus saya fokuskan adalah performa saya. Itulah yang saya lakukan. Saya sudah melakukannya selama sebelas tahun terakhir. Saya akan terus melakukannya. Pada akhirnya, yang bermain selalu pemain terbaik. Selama sepuluh tahun terakhir, saya cukup berhasil menjadi salah satu dari mereka," ujarnya.

Apakah timnas Jerman kini bisa bermain tanpa Joshua Kimmich? Eberl: "Benar-benar tidak masuk akal"

Direktur olahraga Bayern Max Eberl pun membela Kimmich dengan tegas. "Saya mengikuti pemberitaan yang mempertanyakan kualitas Joshua Kimmich. Menurut saya, itu benar-benar tidak masuk akal," kata Eberl. "Dia pemimpin yang tampil di garis depan. Ya, bisa dibilang dia juga wajah dari tim yang dalam beberapa tahun terakhir tidak terlalu sukses di turnamen. Namun, bagi saya Joshua Kimmich adalah pemain Jerman yang luar biasa. Kita seharusnya bersyukur memiliki pemain seperti dia di tim kita."

Hoeneß tidak hanya melontarkan kritik tajam kepada mereka yang meragukan Neuer dan Kimmich. Setelah Bayern terpeleset di Augsburg dan gagal naik ke puncak klasemen, ia juga kesal dengan apa yang disebutnya "lelucon tahun ini". Yang ia maksud adalah jeda internasional yang sangat panjang dalam rangka "kompetisi konyol seperti Nations League", yang digelar tak lama setelah musim dimulai.

Menurut Hoeneß, hal itu merupakan "bencana" bagi tim-tim yang memiliki banyak pemain timnas: "Ada 18 pemain kami yang bepergian. Wajar saja kalau ritme permainan jadi hilang."

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