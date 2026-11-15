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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Benar-benar gila!” Pelatih Norwegia ungkap fakta di balik penampilan Martin Odegaard yang “sangat kurang menggigit” melawan Wales

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Kapten Arsenal Martin Odegaard menunjukkan mengapa ia dipercaya mengenakan ban kapten untuk klub dan negaranya saat Norwegia meraih kemenangan baru-baru ini di Nations League. Meski tampak lebih lesu daripada biasanya di lapangan, kini terungkap rincian mengenai beratnya kondisi fisik yang harus ia tanggung hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.

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Sakit jadi penyebab penampilan Odegaard yang kurang menonjol di Nations League

Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Wales di Nations League berkat gol Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, dan Erling Haaland. Namun, kapten Martin Odegaard tidak tampil sebaik biasanya meski bermain penuh selama 90 menit.

Penampilannya yang kurang menonjol mendapat sorotan terbuka dari mantan pemain timnas Norwegia Kjetil Rekdal, yang mempertanyakan tingkat energi sang gelandang. Pelatih Stale Solbakken kemudian membela kaptennya dengan mengungkapkan bahwa Odegaard muntah-muntah sepanjang malam sebelum pertandingan.

Rekdal kritik penampilan Odegaard sebelum Solbakken ungkap penyebabnya

Berbicara kepada TV 2, Rekdal menyoroti betapa gelandang Arsenal itu tampak jauh lebih pasif dibandingkan biasanya.

“Menurut saya, penampilannya sangat lesu hari ini,” kata Rekdal. “Dia tampak lelah dan tidak banyak bergerak seperti biasanya. Menurut saya, dia jauh lebih jarang terlihat dalam permainan dibandingkan biasanya.”

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Solbakken segera menjelaskan situasinya. Ia mengatakan bahwa staf medis dan kepelatihan Norwegia harus memberikan kelonggaran kepada sang pengatur permainan sebelum menyepakati rencana saat jeda untuk mengatur waktu bermainnya.

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“Kapten kami terbaring sepanjang malam dan meludah-meludah, jadi dia mendapat kelonggaran lebih dari yang seharusnya,” kata Solbakken. “Kalau Anda terbaring sepanjang malam dan muntah-muntah, ya begitulah. Dia patut mendapat pujian karena mampu bermain sampai akhir. Kami berbicara saat jeda agar dia terus mengerahkan kemampuannya sejak awal babak kedua dan memberi tahu kami ketika tenaganya habis.”

Rekan-rekan setim puji kepemimpinan dan kegigihan Odegaard

Di ruang ganti Norwegia, tekad Odegaard untuk tetap bermain meski sakit menuai kekaguman luas dari rekan-rekannya di timnas. Bek David Moller Wolfe memuji kemampuan sang gelandang mengatur tempo meski kondisi fisiknya tidak prima.

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“Sungguh luar biasa,” kata Wolfe di area pers. “Dia mengendalikan tempo pertandingan sesuai keinginannya, seperti yang sudah biasa kami lihat darinya. Itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya, serta betapa bagusnya dia sebagai pemain dan pemimpin.”

Pemain pengganti pada babak kedua, Patrick Berg, menyampaikan pandangan serupa. Ia mengakui skuad Norwegia mengetahui malam sulit yang dialami kapten mereka.

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“Saya tahu Martin mengalami malam yang buruk,” kata Berg tentang rekan setimnya. “Itu jelas bukan kondisi ideal ketika Anda akan bermain sepakbola. Hebat sekali dia bisa menyelesaikan pertandingan.”

Pemulihan jadi prioritas setelah bermain penuh

Setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk bermain penuh selama 90 menit melawan Wales, Odegaard kini berfokus untuk pulih sepenuhnya dari sakitnya. Norwegia dan Arsenal sama-sama berharap bermain dalam kondisi tidak sehat tidak meninggalkan kelelahan berkepanjangan saat sang gelandang melanjutkan tugasnya bersama klub dan timnas.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

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XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

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