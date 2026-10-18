Pada menit ke-30, giliran Güler beraksi. Dari sisi kiri, mantan pemain Leipzig Yan Diomande mengoper bola ke belakang kepada gelandang asal Turki itu, yang langsung melepaskan tembakan sambil berlari dari jarak 16 meter di depan gawang. Dan sungguh tembakan yang luar biasa! Sepakan kaki kiri Güler melambung indah melewati kiper Sevilla, Odysseas Vlachodimos, yang sama sekali tak berdaya, sebelum masuk ke sudut jauh gawang.

"Kaki kiri yang luar biasa bagus," ujar komentator DAZN Jan Platte dengan kagum melihat gol pembuka keunggulan Real Madrid itu. Bagi Güler, yang menyumbang dua assist dalam kemenangan dramatis 4-3 atas AS Roma di Liga Champions pada tengah pekan, itu merupakan gol keduanya musim ini di semua kompetisi. Ditambah lima assist, pemain berusia 21 tahun itu kini telah mencatatkan tujuh kontribusi gol.

Penonton di Madrid tak perlu menunggu lama untuk menyaksikan aksi istimewa berikutnya. Kali ini, Mbappe menghadirkannya pada menit ke-37. Diomande kembali menjadi awal serangan. Umpan pemain anyar seharga 125 juta euro itu dari sisi kiri diteruskan Jude Bellingham kepada Mbappe lewat sentuhan ringan dengan tumit. Bintang lini depan itu membawa bola masuk ke kotak penalti dengan "gerakan brutal", seperti yang dipuji pengamat DAZN Max Nicu. Dengan sentuhan berikutnya, ia meliuk melewati bek Sevilla Kike Salas, lalu menaklukkan Vlachodimos lewat satu lagi gerak kaki bak tarian yang spektakuler.

"Gila! Benar-benar gila!" teriak komentator Platte melalui mikrofonnya. "Semuanya kini berlangsung terlalu cepat bagi tim tamu," kata pengamat Nicu, mengapresiasi aksi luar biasa pemain asal Prancis itu. Bagi Mbappe, itu sudah menjadi gol kesepuluhnya musim ini dalam 11 penampilan di semua kompetisi.

Kylian Mbappe cetak gol penalti, Yan Diomande menyusul

Gol kesebelasnya menyusul pada babak kedua, dan gol ini pun tidak biasa. Mbappe mengeksekusi penalti yang diperoleh setelah dirinya dilanggar dengan tendangan Panenka yang santai dan begitu halus ke tengah gawang untuk membawa Real unggul 3-0 (63').

Setelah Manuel Bueno mencetak gol balasan (80'), Yan Diomande pun mendapat giliran untuk unjuk kemampuan. Pemain asal Pantai Gading itu, yang pindah dari RB Leipzig ke Madrid pada musim panas dengan harga 125 juta euro, melesat tak terbendung di area tengah-kiri lapangan. Ia menuntaskan aksinya dengan tembakan keras dari jarak 17 meter ke sudut kiri gawang untuk memastikan kemenangan Real 4-1 (82').

Berkat kemenangan itu, Real Madrid mempertahankan posisi ketiga dengan 21 poin, di belakang rival sekota Atletico (22) dan pemuncak klasemen yang tampil luar biasa, FC Barcelona (27). Rabu mendatang, Real akan melanjutkan kiprah di Liga Champions dengan menjamu RB Leipzig, sebelum bertandang ke markas Barca untuk melakoni El Clasico pada Minggu berikutnya.



