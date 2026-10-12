Dalam konferensi pers pada Senin, pelatih asal Belgia itu ditanya tentang pemain-pemain Norwegia yang pernah berpapasan dengannya sepanjang karier. Nama Sander Berge pun muncul. Kompany pernah melatihnya saat menangani FC Burnley.

Berge adalah "pemain yang benar-benar, benar-benar diremehkan. Saat ini saya beruntung bisa bekerja dengan beberapa pemain terbaik di Eropa. Dia selalu punya kualitas untuk bermain di level ini," kata Kompany. Pada musim panas 2023, Kompany mendatangkan gelandang tersebut ke Burnley dengan biaya transfer hampir 14 juta euro dan bekerja bersamanya selama satu musim.

Bagaimana pelatih Bayern Vincent Kompany mengenal Sander Berge?

"Dalam kariernya, dia sedikit kurang beruntung karena mengalami cedera pada waktu yang tidak tepat. Di Premier League, dia berulang kali harus menghadapi kemunduran bersama tim-timnya, dan waktunya pun mungkin tidak selalu tepat. Namun, dari segi kualitas, bakat, dan kepribadian, dia bisa termasuk jajaran teratas sepakbola Eropa," lanjut pelatih Bayern itu.

Sejak 2024, Berge terikat kontrak dengan FC Fulham dan menjadi andalan di lini tengah bertahan. Pemain berusia 28 tahun itu telah mencatatkan 75 penampilan bersama tim nasional Norwegia dan memainkan peran penting dalam keberhasilan bersejarah mereka mencapai perempat-final Piala Dunia di Amerika Utara. Kompany juga melihat pelajaran penting dari perjalanan karier Berge: "Yang bisa dipelajari dari situasi ini adalah jangan pernah menyerah. Pada akhirnya, pintu akan terbuka."

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Namun, pada Rabu, fokus FC Bayern tertuju kepada Viking Stavanger. Menghadapi juara Norwegia itu, klub pemegang rekor gelar juara tersebut ingin meraih kemenangan kedua dalam laga kedua mereka di fase liga Liga Champions. Bayern harus tampil tanpa kiper utama Manuel Neuer yang tengah mengalami masalah cedera. Seperti dikonfirmasi Kompany, Jonas Urbig akan mengawal gawang.