Presenter asal Inggris itu, yang sejak wawancara sensasional pada 2022 berteman dekat dengan superstar Al-Nassr tersebut, menyerang pelatih Selecao itu secara langsung di platform X. "Sungguh bajingan yang arogan. Jesus tidak pernah cukup bagus untuk bermain bagi Portugal, dan sekarang dia menikmati merendahkan pemain-pemain terbesar negara itu," tulis pria 61 tahun tersebut.

Pemicu kontroversi itu adalah hengkangnya penyerang 41 tahun tersebut dari kamp tim pada Selasa malam setelah percakapan dengan presiden federasi Pedro Proenca. Sebelumnya, Jesus memutuskan untuk memasang Goncalo Ramos di susunan starter pada laga tandang Nations League di Denmark (yang dimenangi Portugal 4-2) dan kembali membiarkan Ronaldo di bangku cadangan. Pada pertandingan internasional sebelumnya melawan Norwegia, sang veteran juga hanya menyaksikan sepanjang laga.

Setelah itu, nomor punggung 7 yang biasanya dipakai Ronaldo untuk laga melawan Denmark diberikan kepada Rafael Leao. Langkah ini juga dikritik tajam oleh Morgan.

IG:@piersmorgan

Apa kata Piers Morgan soal kehebohan seputar Cristiano Ronaldo?

"Setelah semua yang telah Cristiano lakukan untuk Portugal - kenapa mereka memperlakukannya seperti ini? Kemarin adalah ulang tahun ayahnya dan dia bermain untuk negaranya sehari setelah kematian sang ayah. Memalukan melihat sikap tidak hormat yang mengejutkan ini terhadap pemain terbesar mereka," tulis Morgan.

Kepergian CR7 langsung memicu dampak besar. Selain saudari sang kapten, perdana menteri Portugal juga ikut masuk ke dalam perdebatan soal perlakuan terhadap pemegang rekor penampilan timnas tersebut.

Apakah karier Ronaldo di tim nasional benar-benar sudah berakhir dengan kepergiannya, masih dibiarkan terbuka oleh pria 41 tahun itu, yang merespons dengan sebuah pernyataan. Namun, kemungkinan kembali di bawah pelatih Jesus, yang juga menanganinya di Al-Nassr pada musim lalu, saat ini tampak sangat kecil.