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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Filippo Cataldo
Diterjemahkan oleh

Belum pernah terjadi sebelumnya! Lamine Yamal kembali mencetak sejarah di Ballon d'Or

L. Yamal
Barcelona

Bintang muda Barcelona sekaligus juara dunia asal Spanyol, Lamine Yamal, menjadi pemain pertama yang menerima Trofi Kopa untuk pemain U-21 terbaik dunia dalam ajang Ballon d'Or.

Sejak tahun lalu, pemain berusia 19 tahun itu sudah mencetak sejarah dengan mempertahankan gelarnya, sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan pemain lain. Namun, perlu dicatat bahwa Trofi Kopa baru diberikan sejak 2018.



Pemenang pertamanya kala itu adalah Kylian Mbappe, yang bersama Yamal dan penyerang Bayern Munich Harry Kane masuk sebagai salah satu kandidat unggulan pada penganugerahan Ballon d'Or ke-70, Senin ini.

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Yamal juga tidak menutupi bahwa ia sebenarnya datang ke London untuk menerima Ballon d'Or. Saat pembawa acara bersama Thierry Henry bertanya kepadanya dalam penyerahan Trofi Kopa apakah ini gelar yang ia harapkan hari ini, seluruh hadirin tertawa geli. Yamal berpaling dengan sedikit malu dan menolak menjawab. Ia akhirnya mengatakan bahwa rekan setimnya, Pau Cubarsi, lebih pantas meraih Trofi Kopa daripada dirinya.

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31 Okt 2026

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Siapa yang memenangi trofi pemain muda putri terbaik?

Gelar pemain muda putri terbaik juga jatuh kepada pemain FC Barcelona: Vicky Lopez, 20 tahun, turut mempertahankan gelarnya. Pemain lini serang itu meraih empat gelar bersama Barca.

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