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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Belum pernah terjadi sebelumnya: klub-klub Spanyol mencatat rekor historis di Liga Champions

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Italia
Spanyol
Turki

5 dari 5

Klub-klub Spanyol mencatatkan rekor bersejarah yang belum pernah mereka raih sebelumnya di Liga Champions, setelah meraih 5 kemenangan dalam satu pekan kompetisi.

Pekan kedua fase liga Liga Champions musim ini menyaksikan kemenangan kelima klub Spanyol yang berpartisipasi di turnamen tersebut, sebuah pencapaian yang terjadi untuk pertama kalinya, menurut statistik "Mister Chip".

Pada hari pertama pekan tersebut, Selasa kemarin, klub-klub Spanyol menunjukkan dominasi mereka dengan menang dalam selisih yang nyaman, di mana Barcelona mengalahkan Galatasaray 4-1, sementara Atletico Madrid menundukkan Manchester United dua gol tanpa balas, dan Villarreal keluar sebagai pemenang atas Napoli dengan skor 3-1.

Pada hari kedua, Rabu, Real Madrid berhasil menang susah payah atas Roma 4-3, dan Real Betis mengalahkan Porto dengan skor 3-2.

Rekor ini mencerminkan awal yang kuat bagi klub-klub LaLiga di fase liga edisi 2026-2027, di mana tim-tim Spanyol meraih kemenangan dalam 8 dari 10 pertandingan yang telah mereka lakoni sejauh ini di kompetisi tersebut.

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