Dengan demikian, Klopp menjadi baru pelatih timnas Jerman ketiga setelah Sepp Herberger (1937) dan Helmut Schön (1965) yang gagal memenangi dua laga pertamanya. Namun, baik Herberger maupun Schön sama-sama meraih dua hasil imbang pada awal masa jabatan mereka dan dengan demikian mengoleksi dua poin, sementara Klopp setelah dua pertandingan baru mengantongi satu poin.

Herberger dua kali menjadi pelatih timnas Jerman, pertama antara 1936 dan 1942 serta kemudian antara 1950 dan 1964. Secara keseluruhan, ia mendampingi tim dari tepi lapangan dalam 162 pertandingan. Awal kiprah Herberger, yang wafat pada 1977 dalam usia 80 tahun, adalah hasil imbang 2-2 di kandang di Olympiastadion Berlin melawan Italia pada November 1936. Sedikit lebih dari dua bulan kemudian, ia kembali meraih hasil 2-2, kali ini melawan Belanda di Rheinstadion, Düsseldorf.

Meski demikian, Herberger kini dianggap sebagai salah satu pelatih terpenting dalam sejarah DFB. Pada 1954, tim asuhannya secara sensasional menjadi juara dunia di Swiss.

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Jürgen Klopp mencatat awal yang buruk secara historis sebagai pelatih timnas Jerman

Sementara itu, Schön menjabat antara 1964 dan 1978. Sebanyak 139 pertandingan dijalani di bawah kepemimpinannya. Ia juga memulai dengan dua laga kandang yang masing-masing berakhir 1-1, melawan Swedia di Olympiastadion Berlin dan menghadapi Italia di Hamburg.

Schön, yang meninggal pada 1996 dalam usia 80 tahun, setelah itu juga menorehkan kesuksesan besar bersama tim nasional Jerman. Pada 1972, skuad DFB menjadi juara Eropa di bawah asuhannya. Dua tahun kemudian, mereka memenangi Piala Dunia di negara sendiri.

Klopp mengambil alih jabatan tersebut pada Juli lalu sebagai penerus Julian Nagelsmann setelah Piala Dunia yang buruk di Amerika Utara. Ia menandatangani kontrak empat tahun hingga 2030, yang bisa membawanya ke Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Menurut laporan media, gaji tahunannya mencapai sekitar tujuh juta euro.