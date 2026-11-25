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Barcelona mencatat prestasi bersejarah saat menang 4-1 atas tuan rumah Sabah asal Azerbaijan pada matchday kelima fase liga Liga Champions, Rabu, di ibu kota Baku.

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Laga tersebut menghadirkan momen yang baru pertama kali terjadi sepanjang keikutsertaan tim Catalan di kompetisi ini. Tiga pemain yang musim lalu belum masuk skuad Barcelona sama-sama mencetak gol untuk tim dalam satu pertandingan.

Mereka adalah pemain asal Inggris Anthony Gordon, pemain asal Jerman Karim Adeyemi, dan pemain asal Brasil Gabriel Jesus. Menurut akun statistik asal Spanyol, "MisterChip", hal ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah keikutsertaan klub di Liga Champions.

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Rekor ini menjadi istimewa karena keempat gol tersebut dicetak oleh tiga pemain anyar.

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Gordon membuka skor pada menit ke-31, lalu kembali mencetak gol kedua pada menit ke-51. Adeyemi kemudian memperbesar keunggulan Barcelona lewat gol ketiga pada menit ke-55, sebelum Jesus menuntaskan pesta empat gol pada menit ke-60.

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Barcelona sempat menemui sejumlah kesulitan pada babak pertama, sebelum akhirnya berhasil menunjukkan dominasi serangan sepenuhnya sejak awal babak kedua.

Sabah mampu mencetak satu-satunya gol mereka pada menit ke-63 melalui Joy-Lance Mickels, sehingga menggagalkan clean sheet tim Catalan. Namun, gol itu tidak mampu mengubah hasil pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk tim tamu.

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Gordon merupakan salah satu nama baru paling menonjol di skuad Barcelona setelah bergabung dari Newcastle United. Sementara itu, Adeyemi tiba di klub Catalan setelah memperkuat Borussia Dortmund, sedangkan Jesus bergabung usai bertahun-tahun membela Arsenal.

Stadion di Baku menyimpan kenangan istimewa bagi Gordon, yang sebelumnya pernah menampilkan salah satu performa terbaiknya di kancah Eropa di ibu kota Azerbaijan tersebut. Saat itu, ia mencetak empat gol bersama Newcastle United melawan Qarabag pada Februari 2026, ketika tim tamu menang 6-1.

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Kala itu, Gordon mencetak empat golnya pada menit ke-3, 32, 33, dan 45+1, sekaligus menjadi pemain asal Britania Raya pertama yang mencetak empat gol dalam babak pertama sebuah pertandingan sepanjang sejarah Liga Champions.

Ia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah Newcastle yang mencetak empat gol dalam satu pertandingan Eropa.

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Gol penggawa timnas Inggris itu ke gawang Sabah lahir dari bola muntah hasil tepisan kiper, menyusul umpan silang Karim Adeyemi.

Barcelona kini mengoleksi 18 gol dalam lima laga pertama fase liga Liga Champions musim ini. Catatan tersebut menyamai start tersubur mereka sepanjang keikutsertaan di kompetisi ini, setelah mencetak jumlah gol yang sama dalam lima pertandingan pertama pada edisi 2024-2025.

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Meski menyamai rekor terbaiknya, Barcelona masih tertinggal jauh dari catatan tertinggi pada fase ini, yang dipegang Paris Saint-Germain dengan 24 gol dalam lima pertandingan pertama pada edisi 2017-2018.