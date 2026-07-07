Belum pernah merasakan kemenangan... Sejarah menghantui Argentina setelah babak pertama Mesir

Tim nasional Argentina memiliki rekor buruk sepanjang sejarah di Piala Dunia, ketika tertinggal dalam skor pada babak pertama.

Timnas Mesir bertanding melawan timnas Argentina, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Babak pertama pertandingan berakhir dengan keunggulan timnas Mesir 1-0, yang dicetak oleh Yasser Ibrahim, sebelum bintang Argentina Lionel Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti.

Menurut situs statistik “Squadka”, timnas Argentina belum pernah memenangkan pertandingan mana pun di mana mereka tertinggal pada babak pertama sepanjang sejarah Piala Dunia.

Timnas Argentina pernah tertinggal di babak pertama dalam 10 pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia, di mana mereka kalah dalam 9 pertandingan, sementara pertandingan kesepuluh berakhir imbang.

Sebaliknya, timnas Mesir belum pernah mengalami kekalahan dalam pertandingan apa pun di Piala Dunia kali ini hingga saat ini, di mana mereka memenangkan satu pertandingan, atas Selandia Baru di babak penyisihan grup, sementara tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.