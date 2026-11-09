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Setelah mencetak dua gol untuk BVB melawan SV Elversberg pada akhir pekan, Felix Nmecha menjadi buah bibir. Di tengah banyaknya pujian atas penampilannya dan kritik dari internal klub terhadap selebrasi golnya, muncul pula keraguan dari mantan pemain timnas Markus Babbel.

Mantan pemain Bayern Munich dan Liverpool FC itu mengkritik kurangnya konsistensi sang gelandang tengah dalam acara Sky90. "Saya belum pernah melihatnya tampil bagus dalam tiga pertandingan berturut-turut. Dia tidak bisa bermain di level tertinggi pada Sabtu, Rabu, lalu Sabtu lagi. Dia mampu melakukannya dalam satu pertandingan, mungkin juga dua, tetapi tidak tiga."

Karena itu, Babbel enggan menyebut Nmecha sebagai pemain "kelas dunia": "Bagi saya, kelas dunia berarti Anda mampu melakukannya tiga kali. Anda tampil bagus tiga kali, bahkan ketika mungkin sedang tidak dalam kondisi terbaik. Pengaruh Anda terhadap tim begitu besar sehingga semua orang tahu: Kami membutuhkannya, dia mengarahkan dan memimpin tim. Menurut saya, dia belum bisa melakukan itu."

Pemegang rekor penampilan timnas, Lothar Matthäus, sependapat dengan Babbel. Menurutnya, tidak pernah ada kepastian soal penampilan seperti apa yang akan ditunjukkan Nmecha yang berusia 26 tahun. Namun, "Dengan segala modal yang dimilikinya, jika dia memaksimalkannya, dia bisa menjadi pemain yang menghadirkan perbedaan besar."

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Pada Sabtu, Nmecha menjadi pemain yang membuat perbedaan bagi Borussia Dortmund. Berkat dua golnya, tim peringkat kedua klasemen itu memenangi duel melawan tim promosi Elversberg dengan skor 2-1. Setelah pertandingan, pelatih kepala BVB Niko Kovac memuji "kehadiran, dinamika, dan teknik" Nmecha. Kesimpulan pria asal Kroasia itu: "Dia bisa menyelesaikan banyak situasi dengan begitu cepat lewat gerakan memutar badannya. Itu membuat rekan-rekan setimnya tampil lebih baik."

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Karena Nmecha baru memasuki usia terbaik seorang pesepakbola, atau yang disebut Kovac sebagai "usia performa puncak", pemain timnas Jerman itu bahkan "masih bisa berkembang lebih jauh". Borussia merasakan betapa pentingnya Nmecha bagi tim dalam lima pertandingan liga musim lalu yang ia lewatkan karena cedera. "Saat itu terlihat permainan kami sedikit tersendat," kenang Kovac. "Bersamanya, permainan kami punya dimensi yang sama sekali berbeda. Karena itu, saya senang dia ada di sini."

"Dari segi bakat dan teknik, dia salah satu gelandang terbaik di dunia," puji direktur olahraga Dortmund Ole Book. "Jika dia juga bisa menyelesaikan peluang seperti hari ini, dan dia memang punya kemampuan menembak untuk itu, tidak banyak pemain yang lebih baik darinya."

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Mengapa selebrasi Felix Nmecha menuai kritik?

Selebrasi gol Nmecha juga menjadi pembahasan setelah pertandingan melawan Elversberg. Seperti saat mencetak gol untuk timnas Jerman di Piala Dunia, Nmecha yang sangat taat beragama membuat gerakan seolah-olah melepas mahkota dari kepalanya, lalu berlutut dan meletakkannya di rumput di hadapannya, di depan tribun selatan Signal Iduna Park. Gestur itu merujuk pada kampanye "The King's Return", yang merupakan bagian dari jaringan "Ballers in God".

Divisi suporter dan dukungan BVB mempersoalkan dukungan Nmecha terhadap jaringan tersebut dan menyerukan "sikap yang jelas untuk menjauhkan diri dari ideologi dan jaringan yang pernyataan serta aktivitas terdokumentasinya, menurut pandangan kami, tidak sejalan dengan nilai-nilai Borussia Dortmund yang terbuka dan beragam".

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Divisi suporter dan dukungan BVB merujuk pada investigasi majalah ARD, "Monitor", dan "Sportschau". Investigasi itu menunjukkan bahwa di lingkungan jaringan tersebut, homoseksualitas, misalnya, digambarkan sebagai "dosa" dan aborsi sebagai "rencana Setan". Ada pula, antara lain, "pandangan yang sangat konservatif yang menentang homoseksualitas dan identitas transgender".

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Disebutkan bahwa agama "tidak boleh sekali-kali menjadi pembenaran bagi diskriminasi". Selain itu, penggunaan jangkauan seorang pemain profesional "secara sengaja untuk menyebarkan ajaran agama" tidak boleh dianggap sebagai "sekadar praktik keagamaan pribadi".

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BVB membela pemainnya dalam tanggapan awal. Klub menyatakan kepada SID bahwa Nmecha selalu bersikap hormat. Meski demikian, jajaran manajemen akan berbicara dengan Nmecha.