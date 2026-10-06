"Dia adalah pencetak gol terbaik yang pernah bekerja sama dengan saya," kata asisten Thomas Tuchel, yang juga pernah bersamanya di FCB. "Dan itu dari semua penyerang hebat yang pernah bekerja sama dengan saya, termasuk juga Cristiano dan semua pemain itu," tambahnya. CR7 mengenal Barry saat ia bekerja untuk Roberto Martinez di tim nasional Portugal.

Kane tahun ini dianggap sebagai salah satu favorit besar untuk meraih Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia tahun lalu. Penghargaan itu akan diberikan pada 26 Oktober di Paris. Selain Kane, Lamine Yamal (Barcelona) dan Kylian Mbappe (Real Madrid) juga punya peluang besar untuk pertama kalinya memenangkan Bola Emas.

Barry antara lain memuji persiapan Kane saat pemanasan, ketika ia secara rutin menyarangkan tembakannya ke gawang dengan cara yang spektakuler. "Mereka bilang itu 'fenomenal', tetapi saya akan bilang, bagi Harry itu sepenuhnya normal. Apa yang Anda lihat saat pemanasan, pengulangan kontrol bola, presisinya: Itu benar-benar level yang belum pernah saya alami sebelumnya," kata pria Inggris itu.

Bagaimana statistik Harry Kane musim ini?

Kane mencatatkan enam gol dan dua assist dalam tujuh laga kompetitif untuk klub Munich musim ini, klub yang dibelanya sejak pindah dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer sebesar 95 juta euro, dan di sana ia selalu meraih gelar top skor.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Terbaru, ia merebut rekor sebagai pemain yang paling sedikit membutuhkan pertandingan Bundesliga untuk mencapai 100 gol: Kane sudah menyentuh angka itu pada laga ke-98-nya di kasta tertinggi Jerman, saat menang 7-0 atas Union Berlin.