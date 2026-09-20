Start menyedihkan Tottenham di musim baru Premier League berlanjut pada Sabtu dengan kekalahan 2-3 dari Aston Villa. Spurs yang masih tanpa kemenangan di musim yang masih sangat dini ini pun turun ke posisi kedua dari bawah.

Pada Minggu, FC Fulham hanya butuh satu poin untuk mengirim mantan klub superstar Bayern Munchen, Harry Kane, ke dasar klasemen Premier League.

De Zerbi sukses menyelamatkan Spurs dari degradasi pada musim lalu, tetapi meski sudah berinvestasi besar-besaran pada bursa transfer musim panas, kini harus diakui ada kemunduran. Polanya pun bisa terlihat: Tottenham tampak sangat tidak stabil.

Periode-periode bagus terus bergantian dengan kemerosotan yang mencolok. Dalam duel papan bawah melawan Villa, Spurs selaku tuan rumah memulai laga dengan baik, tetapi gol 0-1 Johan Manzambi pada masa injury time babak pertama menjadi pukulan telak yang membuat tim sangat goyah.

"Sulit untuk dijelaskan, karena dalam 14 tahun karier saya sebagai pelatih, saya belum pernah melihat tim seperti tim kami," kata De Zerbi kepada talkSPORT. "Begitu rapuh, begitu tidak konsisten. Entah Anda bagus atau Anda buruk. Anda tidak bisa bermain sangat baik dalam 30, 40 menit pertama lalu kebobolan dengan cara seperti ini. Itu sulit saya terima."

Saat ditanya soal penyebab ketidakstabilan timnya, pria 47 tahun itu mengakui tidak punya jawaban.

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Bagaimana Tottenham memperkuat diri pada musim panas?

Mungkin para pemainnya "kehabisan energi" setelah gol penyama kedudukan yang diperkirakan dicetak Mohammed Kudus dianulir karena offside (60), duga De Zerbi, sebelum kemudian mengalihkan perhatiannya ke topik lain.

"Kami membutuhkan pemimpin yang mendorong tim dan benar-benar memimpin," kata pria Italia itu, tanpa menyebut nama. "Melawan Newcastle juga sama, di Liverpool juga sama, melawan Everton juga sama - kami harus menemukan solusi!"

Jeda internasional pertama kini memberi De Zerbi banyak waktu untuk mencari solusi. Namun, karena kewajiban internasional banyak pemain dalam skuadnya, kecil kemungkinan ada evaluasi bersama atas start musim yang gagal dengan hanya dua poin dari lima pertandingan.

Spurs memperkuat diri pada musim panas dengan mengeluarkan lebih dari 360 juta euro untuk mendatangkan bintang seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio, dan Jan Paul van Hecke, sekadar menyebut transfer termahal. Dengan status pinjaman, datang pula mantan predator Bundesliga Omar Marmoush, serta legenda Liverpool Andy Robertson secara bebas transfer. Pada 10 Oktober, musim Premier League Tottenham berlanjut: laga tandang ke markas Manchester United sudah menanti.

Premier League: Bagaimana situasi di papan bawah klasemen?