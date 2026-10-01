Satu hal yang pasti: karier Vitaly Janelt dari FC Brentford memang istimewa. Ada beberapa fakta yang menegaskan hal itu. Sudah cukup ganjil bahwa seorang pemain profesional Jerman, yang telah tampil 166 kali di Premier League (12 gol), belakangan bahkan dua kali memimpin timnya ke lapangan sebagai kapten dan termasuk salah satu jangkar lini tengah paling andal di Inggris, pada usia 28 tahun belum pernah memainkan satu pun laga internasional maupun Bundesliga.

Janelt hanya 54 kali bermain di level profesional Jerman, yakni untuk VfL Bochum dari 2017 hingga 2020. Namun kini pemain kelahiran Hamburg itu menjadi salah satu dari sebelas nama baru dalam skuad tim nasional pilihan pelatih Jerman Jürgen Klopp dan bisa menjalani debutnya pada Kamis melawan Serbia. Padahal, hampir tepat sepuluh tahun lalu, sempat terlihat seolah perjalanan Janelt bersama DFB akan berakhir sebelum benar-benar dimulai.

Pada musim gugur 2016, Janelt bersama tim Jerman U-19 berada di Albania untuk laga kualifikasi Piala Eropa. Bersama rekan setimnya saat itu di RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt diduga membawa pipa air ke kamar hotel dan mengisapnya. Saat keduanya sedang berada di latihan, muncul bekas terbakar di kamar itu. Apa yang sebenarnya terjadi secara rinci hingga hari ini masih belum terungkap.

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Skandal shisha Vitaly Janelt: Apa konsekuensinya di RB Leipzig?

Namun konsekuensinya tentu langsung menyusul: kedua remaja itu dipulangkan lebih awal, di mana Ralf Rangnick yang murka menyambut mereka di Leipzig. Ia bertindak tegas, mengeluarkan Janelt dan Toure dari akademi muda serta asrama, dan mencoret mereka sepenuhnya dari latihan tim maupun pertandingan hingga akhir tahun.

Selain itu ada pula denda dan ratusan jam kerja sosial di sebuah taman kanak-kanak dengan shift dari pukul 7 hingga 15. Hukuman itu saat itu memicu perdebatan, terutama karena kedua pemain muda tersebut dengan tegas membantah insiden itu. Mereka menyatakan tidak membawa dan mengisap shisha tersebut sendiri, melainkan menyerahkan kamar itu kepada pemain lain, termasuk talenta BVB berusia 18 tahun, Felix Passlack.

Namun, dalam hal disiplin, Janelt dan Toure bukan sosok tanpa catatan. Duo itu kabarnya berulang kali terlambat datang ke latihan atau memesan pizza ke asrama tanpa izin. Dengan jarak satu dekade, Janelt beberapa hari ini mengenang kembali insiden tersebut seperti ini: "Pada akhirnya, sekarang saya sepuluh tahun lebih tua. Saya punya seorang putri kecil, semua orang pada akhirnya akan menjadi dewasa. Terutama anak laki-laki. Perempuan sedikit lebih tenang dalam urusan berbuat hal bodoh. Saya rasa setiap orang harus mengambil pelajaran dari kesalahan mereka. Saya menyadarinya relatif cepat. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi."

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Vitaly Janelt pindah ke FC Brentford hanya dengan 600.000 euro

Janelt yang kidal kemudian mencoba memulai lagi di Bochum pada 2. Bundesliga, tetapi dalam tiga setengah tahun itu ia jauh dari status pemain inti. Di Brentford, situasinya langsung sangat berbeda.

Dengan nominal yang menurut ukuran Inggris tergolong kecil, yakni 600.000 euro, Janelt pindah ke bagian barat London dan ke Championship enam tahun lalu. Di sana gelandang bertahan itu segera berkembang menjadi pemain kunci dan membantu The Bees meraih promosi pertama ke Premier League dalam sejarah klub pada musim debutnya.

Di kasta tertinggi, Brentford juga dengan meyakinkan mampu bertahan, sementara Janelt menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah defensif. Hampir di setiap musim ia secara konsisten mencatat setidaknya 30 penampilan. Hanya pada musim lalu ia sempat lama terhambat oleh patah tulang metatarsal. Namun Janelt berjuang untuk kembali dan sudah lama menikmati penghormatan tertinggi di dalam tim.

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Apa kekuatan Vitaly Janelt?

Di Brentford, Janelt adalah pemutus serangan yang kuat secara fisik dalam duel, yang mengorganisasi pertahanan dan menata permainan build-up lewat kemampuannya menjaga bola. Pelatih The Bees, Keith Andrews, menyebutnya sebagai "lem" yang menyatukan semuanya. Permainan Janelt tidak terlalu mencolok, tetapi ketika ia tidak bisa dimainkan, terlihat betapa besar nilainya bagi tim. Pada awal tahun ini ia memperpanjang kontraknya hingga 2030.

"Kualitas individu bisa dibeli, mentalitas dan kebersamaan tidak," katanya, terdengar seperti Klopp: "Kalau sebagai tim Anda tidak bekerja keras bersama, sulit untuk bisa kompetitif." Tentang dirinya, Janelt berkata: "Saya pikir saya bagus untuk sebuah tim, saya melihat diri saya sebagai pemain tim. Saya melakukan pekerjaan kotor untuk para pemain di depan saya."

Meski Janelt menjadi juara Eropa bersama tim nasional Jerman U-21 pada 2021 sebagai pemain cadangan, pintu menuju level tertinggi tetap tertutup baginya selama bertahun-tahun. Menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar, ia disebut masuk dalam daftar 55 pemain misterius milik Hansi Flick.

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Vitaly Janelt berpeluang menjalani debut untuk tim DFB melawan Serbia

"Di klub yang tenang seperti Brentford, yang tidak banyak diperhatikan orang di Jerman, tidak mudah untuk masuk ke sorotan. Tentu saya sebenarnya ingin sudah mendapat kesempatan lebih awal, saya berharap punya peluang," kata Janelt. "Brentford bukan Chelsea, Manchester United, atau Manchester City, saya paham itu. Pada satu titik saya sudah tidak ingin lagi membicarakan hal itu dalam wawancara. Kalau pelatih menginginkan saya, ya dia menginginkan saya. Kalau tidak, ya tidak. Saya tidak marah kepada siapa pun. Setiap pelatih punya idenya sendiri."

Bahwa kini ia membutuhkan ide dari Klopp sebelum akhirnya pertama kali dipanggil ke skuad senior, kemungkinan juga berkaitan dengan pekerjaan bertahun-tahun Klopp di FC Liverpool di Inggris dan "mungkin bagus untuk saya", harap Janelt. "Saya sangat senang sekarang ada di sini pada usia 28 tahun. Ini termasuk salah satu kesempatan terakhir bagi saya untuk bisa ikut dalam satu atau dua turnamen besar."

Karena duet double pivot Joshua Kimmich dan Felix Nmecha dalam dua laga pertama di bawah Klopp tidak tampil terlalu meyakinkan dan tim DFB kekurangan gelandang nomor enam sejati yang kuat dalam permainan maupun duel, sangat mungkin Janelt akan mendapatkan kesempatan pembuktian pertamanya di München. Itu akan menjadi ganjaran yang layak, sepuluh tahun setelah insiden Shkodra, untuk perjalanan karier yang terjal sekaligus tidak biasa.

Vitaly Janelt: Data performa dalam karier profesionalnya