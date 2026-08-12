Tampaknya pemain Norwegia Erling Haaland belum melupakan apa yang terjadi padanya di ajang Piala Dunia terakhir yang digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko, di mana timnya harus tersingkir di tangan Inggris usai kalah 2-1 di babak perempat final.

Menurut surat kabar "The Sun", Erling Haaland menyindir rekan barunya di Manchester City, Elliot Anderson, dalam balasan pedas kepada salah satu penggemar di Instagram.

Manchester City menggelontorkan 116 juta pound sterling untuk merekrut pemain internasional Inggris berusia 23 tahun itu ke Stadion Etihad, guna memperkuat peluang mereka merebut kembali gelar Liga Primer Inggris.

Pelatih baru Enzo Maresca akan senang dengan transfer besar ini, tetapi mungkin ada satu pemain yang kurang gembira: Haaland.

Segala harapan Manchester City untuk menjatuhkan Arsenal dan meraih gelar pertama mereka sejak musim 2023-2024 akan bergantung pada kepiawaian penyerang bintang mereka dalam mencetak gol, tetapi tampaknya Haaland yang berusia 26 tahun masih memiliki dendam lama dengan Anderson.

Gelandang timnas Inggris itu tampaknya memicu kemarahan seluruh rakyat Norwegia setelah insiden ketegangan pada Piala Dunia musim panas ini.

Dalam pertandingan perempat final yang berkedudukan imbang 1-1, Torbjørn Heggem menyambar bola rebound dari tendangan sudut untuk memberi Norwegia keunggulan.

Gol tersebut akhirnya dianulir setelah peninjauan teknologi Video Assistant Referee (VAR), di mana wasit mendeteksi Haaland mendorong Anderson ke tanah.

Namun, banyak penggemar menilai Anderson terjatuh ke tanah dengan sangat mudah, sementara yang lain menilai gelandang tersebut yang lebih dulu menaruh tangannya pada Haaland, bahkan Haaland sendiri menyebut keputusan itu "lemah".

Jelas terlihat bahwa sang penyerang belum melupakannya setelah ia melontarkan sindiran pedas kepada Anderson di Instagram.

Setelah Haaland mengunggah unggahan di Instagram dengan keterangan "Kembali ke Manchester yang cerah!", seorang penggemar berkomentar: "Sampaikan salamku pada Anderson".

Bintang Norwegia itu pun menjawab tanpa ragu: "Si penyelam?". Reaksinya yang blak-blakan seperti biasa memancing tawa para penggemar, salah satunya berkata: "Dia belum melupakan pertandingan melawan Inggris itu", yang lain menambahkan: "Dia juga masih belum mem-follow-nya", dan yang ketiga menulis: "Haaland masih marah".

Kedua pemain akan mulai bekerja sama dalam latihan setelah mereka kembali dari masa istirahat panjang, menyusul keikutsertaan mereka di babak-babak lanjutan Piala Dunia.







