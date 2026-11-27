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Jeff Chabot dari VfB Stuttgart masih bermimpi dipanggil ke tim nasional Jerman. Kini, ia menyampaikan pesan yang kurang lebih ditujukan langsung kepada Jürgen Klopp.

"Saya pernah bermain untuk semua tim nasional kelompok usia, dan bermain untuk Jerman selalu menjadi salah satu pengalaman terindah bagi saya. Jika suatu saat mendapat panggilan, saya akan sangat bangga," kata Chabot, yang lahir di Hanau, dalam wawancara dengan media klub Stuttgart.

Pemanggilan rekan-rekan setimnya pada pemusatan latihan terakhir menjadi sumber harapan utama bagi bek tengah itu. "Contoh terbaru Finn (Jeltsch, Jerman; catatan redaksi) dan Yanik (Spalt, Austria) menunjukkan bahwa VfB masuk radar," tegas pemain berusia 28 tahun tersebut. Ia menambahkan: "Usia saya belum 30 tahun dan selama beberapa tahun saya tampil konsisten di level tinggi, baik di Bundesliga maupun di kompetisi internasional. Kuncinya selalu penampilan di klub dan bersama rekan-rekan setim saya di VfB."

Sejak pindah dari 1. FC Köln ke Stuttgart pada musim panas 2024, Chabot telah berkembang menjadi salah satu pilar utama pertahanan tim asuhan Sebastian Hoeneß . Merujuk pada nama depannya, ia juga dijuluki "Abwehr-Jeff". Pemain yang empat kali membela tim nasional U-21 itu juga menjadi langganan starter yang tak tergantikan musim ini. Ia masuk susunan pemain awal dalam semua kecuali satu dari 17 pertandingan kompetitif sejauh ini.

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Matthäus mengaguminya: Chabot pernah disebut sebagai kandidat untuk Piala Dunia

Menjelang Piala Dunia 2026, namanya sudah disebut sebagai kandidat untuk masuk skuad. Lothar Matthäus khususnya gencar mendukungnya . "Ia memang belum pernah tampil untuk tim nasional, tetapi saya juga melihatnya sebagai kandidat, meski mungkin belum banyak orang yang memperhatikannya. Namun, khususnya di posisi bek tengah, pilihan pemain kita agak terbatas," kata pemain dengan penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman itu. Chabot memiliki "postur yang kuat, tangguh dalam duel dan unggul dalam duel udara".

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Mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann justru memilih Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (keduanya BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (FC Bayern München), dan Malick Thiaw (Newcastle United). Selain Schlotterbeck, pendahulu Klopp itu tidak memanggil pemain berkaki dominan kiri, sebuah keunggulan yang membedakan Chabot dari empat pemain lainnya yang berangkat ke Piala Dunia.

Klopp pun belakangan tidak memilih alternatif bagi Schlotterbeck yang mampu membangun serangan dari posisi bek tengah kiri dengan kaki kiri yang kuat. Ia justru juga memilih Anton, yang kemudian mengundurkan diri karena cedera, Thiaw, Tah, dan Jeltsch . Rekan setim Chabot itu bahkan melakoni debutnya dalam kemenangan 5-0 atas Belanda.

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Masa depan di VfB Stuttgart belum pasti: Apa langkah Chabot selanjutnya?

Pemanggilan Jeltsch sendiri cukup mengejutkan karena Yann Aurel Bisseck, yang merupakan pemain reguler Inter Milan, tidak dipanggil meski tampil meyakinkan saat pertama kali menjadi starter melawan Yunani dalam pemusatan latihan pertama Klopp .

Sementara itu, VfB terancam kehilangan Chabot, yang kontraknya, seperti kontrak sejumlah pemain reguler lainnya , berakhir pada musim panas 2028. Namun, kabarnya belum ada pembicaraan konkret mengenai perpanjangan kerja sama.