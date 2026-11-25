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Polemik final Piala Afrika 2025 kembali memanas setelah Maroko resmi mengumumkan rencana banding atas keputusan yang mengembalikan gelar juara kepada Senegal. Meski Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) baru saja mengeluarkan putusan, Federasi Sepak Bola Maroko menolak menyerah dalam perebutan trofi setelah salah satu pertandingan paling kontroversial dalam sejarah turnamen tersebut.

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Final kacau yang memicu sengketa hukum berbulan-bulan

Kericuhan terjadi pada menit ke-98 laga final ketika Maroko, tuan rumah turnamen, mendapat hadiah penalti. Para pemain dan staf Senegal yang marah meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Pertandingan terhenti selama 14 menit sebelum mereka kembali. Brahim Diaz kemudian gagal mengeksekusi penalti, dan Senegal meraih kemenangan 1-0 lewat babak perpanjangan waktu.

Dua bulan kemudian, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mencabut gelar Senegal akibat tindakan mereka dan menetapkan Maroko menang 3-0 , sehingga Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) mengajukan banding ke CAS .

CAS mendukung keputusan wasit untuk melanjutkan pertandingan

Dalam putusannya pada Selasa, CAS mengonfirmasi skor akhir dan menyatakan bahwa keputusan wasit untuk melanjutkan pertandingan telah menyelesaikan persoalan tersebut .

“Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengabulkan banding FSF terhadap CAF dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF) terkait final Piala Afrika Maroko 2025 (AFCON 2025). Putusan Badan Banding CAF dibatalkan dan putusan Badan Disiplin CAF kembali diberlakukan.

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“Dengan demikian, hasil yang diperoleh pada akhir final AFCON 2025 dikonfirmasi (1-0 untuk Senegal).

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“Dengan meniup peluit untuk memulai kembali pertandingan, wasit menilai bahwa syarat untuk melanjutkan laga telah terpenuhi: kedua tim sudah kembali berada di lapangan dan sama-sama menyatakan kesediaan untuk melanjutkan pertandingan.

“Menurut pandangan panel, tidak ada keraguan bahwa dampak keputusan wasit terbatas pada hal-hal di lapangan. Karena itu, panel menilai keputusan wasit termasuk dalam doktrin ‘field of play’.

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“Karena Pasal 82 dan 84 Peraturan AFCON hanya dimaksudkan untuk menentukan hasil pertandingan ketika tindakan suatu tim menyebabkan wasit menghentikan laga secara permanen, kedua pasal tersebut tidak berlaku dalam kasus ini.”

Maroko mempersoalkan dugaan panggilan telepon sebelum putusan

Namun, FRMF menolak menerima putusan itu. Mereka menyebut dugaan komunikasi antara anggota panel CAS Ulrich Haas dan presiden federasi sepak bola Senegal dua hari sebelum putusan sebagai dasar untuk mengajukan banding.

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“Kami mencatat putusan CAS terkait banding yang diajukan FSF terhadap keputusan Komite Banding CAF mengenai pertandingan final Piala Afrika 2025,” kata FRMF dalam sebuah pernyataan. “Dalam hal ini, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menyatakan keterkejutan dan keberatannya karena tuntutannya agar konsekuensi hukum yang diperlukan diterapkan atas praktik-praktik yang dapat merusak integritas dan kredibilitas proses arbitrase tidak dipertimbangkan. Terutama, terkait komunikasi yang telah dikonfirmasi antara wasit asal Jerman Ulrich Haas (yang menjadi anggota panel CAS) dan presiden Federasi Sepak Bola Senegal, 48 jam sebelum putusan dikeluarkan.

“FRMF juga mencatat bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan pendekatan yang baru-baru ini diadopsi oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dan FIFA terkait pemain yang meninggalkan lapangan tanpa izin wasit, serta tanggung jawab disipliner dan sanksi yang timbul akibatnya.

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“Oleh karena itu, FRMF menegaskan niatnya untuk menempuh semua jalur hukum yang tersedia guna mengajukan banding atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.”

Langkah selanjutnya dalam sengketa hukum perebutan trofi

Alih-alih mengakhiri polemik AFCON 2025, putusan pada Selasa itu justru memicu sengketa baru di luar lapangan. FRMF bersiap menggugat putusan CAS melalui semua jalur hukum yang tersedia.

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Banding tersebut akan berfokus pada apakah dugaan komunikasi sebelum putusan itu merusak integritas panel, serta upaya Maroko untuk menerapkan pedoman terbaru FIFA dan IFAB terkait pemain yang meninggalkan lapangan tanpa izin.