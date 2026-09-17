"Leroy belum benar-benar menemukan ritmenya musim ini," jelas Klopp dalam presentasi skuadnya pada Kamis di Frankfurt/Main dan mengakui bahwa sejauh ini ia bahkan belum sekali pun berbicara dengan pemain yang merumput di Turki itu. Namun: "Saya pasti masih akan berbicara dengannya." Jika memang ada sesuatu yang perlu dibicarakan.

Hal itu terjadi pada Undav. Klopp menjelaskan secara tepat kepada pemain Stuttgart itu mengapa saat ini ia belum melihatnya di skuad DFB. "Deniz sejauh ini punya masalahnya sendiri, dia belum benar-benar masuk ke musim ini. Saya ingin memilih empat penyerang di sini dan saya memilih yang lain - untuk saat ini." Artinya juga: Undav, seperti semua pemain lainnya, punya peluang untuk terus membuktikan diri. Pintu belum tertutup bagi siapa pun, tegas Klopp.

Namun tampaknya ada satu pengecualian: Oliver Baumann. Untuk pemain Hoffenheim itu, "sederhana saja, saya memilih Marc-André ter Stegen - dan setelah itu saya ingin memiliki generasi berikutnya", jelas Klopp, yang telah menyampaikan keputusannya itu secara pribadi kepada sang kiper.

Jürgen Klopp juga belum berbicara dengan Leon Goretzka

Sebaliknya, dengan Leon Goretzka (Aston Villa) ia "juga belum berbicara, tetapi Leon cedera". Jamie Leweling di Piala Dunia "tidak benar-benar berjalan mulus karena cedera" dan membutuhkan waktu. "Dia memahaminya. Jadi itu juga bisa dimengerti."

Secara umum, Klopp menegaskan bahwa semua lawan bicaranya menerima keputusannya. "Sejauh itu memungkinkan dan memang mereka minta, mereka juga mendapat umpan balik soal mengapa, kenapa. Jadi apa yang kurang."

Pelatih tim nasional itu telah "melakukan lebih dari 50, 60 panggilan telepon". Mengapa ia tidak berbicara dengan beberapa pemain, ia menjelaskannya seperti ini: "Harus ada substansi dalam percakapan telepon itu. Hanya sekadar, hai, saya di sini, apa kabar?" - itu bukan yang saya inginkan. "Kalau ada yang perlu dibicarakan, kami akan bicara." Juga dengan Sané.