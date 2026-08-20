Sejumlah laporan media terpercaya mengungkap proyek baru yang kontroversial dari Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", yang berkaitan dengan kemungkinan menggelar turnamen dunia untuk tim nasional di bawah usia 15 tahun, dengan melibatkan investor dari sektor swasta.

Pengungkapan proyek ini muncul di saat Infantino tengah menghadapi kritik yang kian meningkat menyusul dibatalkannya rencananya untuk mendirikan perusahaan komersial yang akan menangani penjualan sebagian aset dan aktivitas "FIFA", dalam sebuah proyek yang memicu kontroversi luas di kalangan sepak bola dunia.

Turnamen yang terinspirasi dari dunia bisbol

Menurut surat kabar "The Athletic", sepanjang tahun lalu Infantino telah melakukan pembicaraan dengan para investor dari sektor swasta untuk membahas kemungkinan mengembangkan dan memasarkan sebuah turnamen yang menyerupai Piala Dunia untuk tim nasional di bawah usia 15 tahun, yang terinspirasi dari turnamen "Little League World Series" yang terkenal dalam olahraga bisbol.

Proyek yang diusulkan itu mengusung konsep "festival sepak bola untuk kaum muda", dengan melibatkan tim nasional dari 211 negara anggota "FIFA".

Rencana tersebut mengindikasikan bahwa edisi pertama turnamen hanya akan digelar untuk putra, dengan pertandingan yang lebih singkat serta penyelenggaraan kompetisi di lapangan yang lebih kecil dari biasanya.

Potensi kerja sama dengan perusahaan milik pemilik Chelsea

Menurut informasi yang dimuat surat kabar tersebut, proyek ini mendapat potensi dukungan dari perusahaan "Eldridge Industries", yang didirikan dan dipimpin oleh Todd Boehly, presiden klub Chelsea dan salah satu pemilik tim bisbol Los Angeles Dodgers.

Menurut laporan itu, telah dilakukan pula pembicaraan dengan jaringan "ESPN", penyiar historis turnamen "Little League World Series", dengan tujuan menyelenggarakan ajang tersebut di dalam kompleks "Disney World" di Orlando, negara bagian Florida.

Konsep yang diusulkan menyebutkan bahwa "ESPN" akan menangani penyiaran pertandingan-pertandingan turnamen di Amerika Serikat, di samping penyelenggaraan upacara pembukaan dan penutupan di dalam taman hiburan "Disney".

Proyek diajukan di internal "FIFA" sebelum pengumuman rinciannya

Proyek penyelenggaraan turnamen untuk tim nasional di bawah usia 15 tahun ini sebenarnya sudah muncul dalam sebuah pertemuan Dewan "FIFA" pada Desember 2025, menurut apa yang dilaporkan surat kabar tersebut.

Namun sisi yang sebelumnya belum diungkapkan ke publik berkaitan dengan kemungkinan memasarkan turnamen dan melibatkan investor dari sektor swasta dalam penyelenggaraan serta pengembangannya.

Menurut laporan itu, rencana-rencana ini ditangguhkan sebelum bergulirnya Piala Dunia pada Juni, tanpa kejelasan apakah proyek tersebut telah dibatalkan secara permanen atau masih dapat diajukan kembali di masa depan.

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