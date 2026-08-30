Jude Bellingham mengungkap rahasia penampilan gemilangnya bersama Real Madrid musim ini, serta kontribusi besarnya dalam kemenangan telak empat gol tanpa balas atas Malaga malam ini, di Liga Spanyol.

Pemain asal Inggris itu kembali ke gaya menyerangnya yang tajam musim ini, dan dalam pertandingan melawan Malaga, ia kembali membuktikannya dengan mencetak gol indah yang membawa Real Madrid unggul, serta berperan menentukan pada gol kedua, ketika sundulannya membelokkan sebuah umpan silang yang lalu dibelokkan lagi oleh kiper Alfonso Herrero ke gawangnya sendiri.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca", Bellingham berterima kasih kepada para pendukung Bernabeu atas tepuk tangan hangat yang ia terima saat meninggalkan lapangan, seraya berkata: "Saya kini merasa lebih bebas, karena saya punya kebebasan untuk turun bermain dan tampil di posisi lebih ke depan atau lebih ke belakang sesuai kebutuhan. Saya benar-benar menikmati bermain, dan itulah rahasia penampilan baik saya".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia melanjutkan: "Merupakan kehormatan besar bermain untuk klub ini, di stadion ini, dan bersama para pendukung ini. Tepuk tangan itu luar biasa".

Meski begitu, Jude tidak sepenuhnya puas dengan pertandingan tersebut, karena ia menjelaskan: "Ini pertandingan yang hebat, tetapi 20 menit terakhir sangat buruk. Saya tidak tahu penyebabnya, tetapi itu tidak bagus. Apakah ada perubahan dalam susunan pemain? Kami memiliki tim yang sangat kuat, tim hebat yang punya kualitas di semua posisi, dan ketika pelatih ingin melakukan pergantian, para pemain yang tidak tampil di pertandingan sebelumnya berada dalam kesiapan penuh".

Secara umum, tidak mengherankan bila Mourinho mengagumi level istimewa Bellingham, karena ia memberikan sentuhan akhir pada lini serang tim bersama Vinicius dan Mbappe, sehingga mendorong tim maju di awal musim ini.

"Ia pemain yang unik dan sangat penting bagi tim. Ia memiliki bakat yang beragam, mulai dari fisik hingga mental dan taktik. Ia juga mampu merebut kembali bola, menekan secara efektif, dan mencetak gol, terutama pada bola-bola udara. Ia pemain yang menakjubkan dalam arti sesungguhnya", demikian komentar sang pelatih sebelum pertandingan melawan Malaga.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



