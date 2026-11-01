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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Bellingham terpukau dengan kemampuan bintang Real Madrid: Apa yang dia lakukan sungguh luar biasa!

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
J. Bellingham
Y. Diomande
Spanyol
Inggris
Côte d’Ivoire

Bintang Inggris itu mencetak gol ke-50

Gelandang asal Inggris Jude Bellingham menyampaikan kekagumannya yang besar terhadap gol yang dicetak rekannya Yan Diomande dalam kemenangan Real Madrid atas Racing Santander (3-0), seraya menegaskan bahwa ia tidak mengetahui bahwa pemain tersebut memiliki tendangan sekuat itu, meski sebelumnya mencetak gol serupa ke gawang Leipzig.

Bellingham berbicara kepada saluran televisi Real Madrid usai pertandingan yang menjadi saksi torehan gol ke-50 miliknya dengan seragam klub Los Blancos, sehingga menyamai catatan sang legenda Prancis Zinedine Zidane.

Pemain Inggris itu berkata mengenai gol Diomande: "Ini sesuatu yang luar biasa, saya tidak tahu bahwa dia memiliki tendangan sehebat ini. Dia mencetak gol serupa ke gawang Leipzig, dan kini melakukannya lagi ke gawang Racing. Dia pemain istimewa, dan kami beruntung memilikinya di dalam tim."

Mengenai pentingnya kemenangan ini, Bellingham menjelaskan: "Kemenangan ini sangat penting setelah kemenangan kami di Camp Nou, dan kami sangat bahagia," sembari menyebutkan bahwa mencapai gol kelimapuluh merupakan pencapaian istimewa baginya, namun ia menekankan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam mencetak gol dan membantu tim.

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Ia juga memuji terjaganya gawang tanpa kebobolan untuk pertandingan ketiga, dengan menganggap bahwa hal itu mencerminkan kerja sama tim, seraya melayangkan pujian kepada lini pertahanan dan dua kiper Thibaut Courtois serta Andriy Lunin, sekaligus menegaskan bahwa sang pelatih selalu berfokus pada poin ini.

Bellingham menutup perbincangannya dengan menegaskan bahwa kemenangan keenam secara beruntun merupakan hal yang positif, namun yang terpenting adalah persiapan menghadapi laga-laga mendatang, terutama pertandingan melawan AEK Athena, kemudian Valencia.

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