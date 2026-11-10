Bintang Real Madrid asal Inggris, Jude Bellingham, mengungkap sejumlah detail pribadi dan momen yang ia alami sepanjang perjalanan kariernya, sembari berbicara tentang hubungannya dengan pelatih Los Blancos asal Portugal, Jose Mourinho, kehidupannya di ibu kota Spanyol, serta pengalamannya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara dengan majalah mode Inggris "Vogue", pemain Inggris itu mengakui bahwa tekanan yang ia hadapi sepanjang musim lalu memberikan dampak negatif padanya, dan mendorongnya untuk meminta bantuan agar bisa menghadapinya dengan lebih baik. Ia juga mengenang kembali sebuah momen lucu yang diceritakan Mourinho kepadanya tentang peniruan caranya mengenakan kaus kaki, serta berbicara tentang dukungan yang ia terima dari David Beckham selama Piala Eropa 2024.

Bellingham ungkap cerita di balik obrolannya dengan Mourinho

Bellingham menceritakan sebuah percakapan yang terjadi antara dirinya dan Jose Mourinho baru-baru ini, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Marca", seraya menyebut bahwa pelatih Portugal itu berbicara dengannya tentang salah satu anak yang ia lihat selama masa kerjanya di Roma, setelah ia memerhatikan bocah tersebut meniru kebiasaan mengenakan kaus kaki yang berlubang di bagian belakang, yang merupakan salah satu ciri khas bintang Real Madrid itu.

Bellingham menjelaskan: "Mourinho mengatakan kepada saya, ketika saya melatih Roma beberapa tahun lalu, saya melihat salah satu anak di sana saat latihan telah membuat tiga lubang di bagian belakang kaus kakinya. Mourinho mendekatinya dan bertanya: kenapa kamu melakukan itu? Lalu pemain itu menjawab: Bellingham melakukannya, itu mengurangi tekanan pada otot betis".

Ia menambahkan: "Lalu Mourinho berkata kepadanya: nak, umurmu baru sembilan tahun, kamu belum punya otot betis yang perlu dikurangi tekanannya", sebagai sindiran pelatih Portugal itu terhadap upaya si pemain cilik meniru Bellingham.

Bermain untuk Real Madrid adalah hal yang paling ia sukai di ibu kota Spanyol

Mengenai kehidupannya di Madrid, Bellingham tidak ragu ketika ditanya tentang apa yang paling ia sukai dari kota itu, dan ia menjawab bahwa bermain untuk Real Madrid adalah hal yang paling penting baginya, sekaligus menegaskan bahwa ia menikmati kehidupan di ibu kota Spanyol beserta keragaman suasana dan warnanya.

Pemain Inggris itu berkata: "Bermain untuk Real Madrid", sebelum kemudian berbicara tentang kekagumannya pada kota dan cuaca di sana, seraya menambahkan: "Bahkan ketika hujan di Madrid, suasananya lebih, entahlah... elegan?".

Bellingham menyebutkan bahwa popularitasnya yang luas mengharuskannya merencanakan detail kehidupan sehari-harinya, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti pergi minum kopi, seraya menjelaskan bahwa ia biasanya lebih suka mencari tempat-tempat di pinggiran kota yang jauh dari keramaian.

Ia menjelaskan: "Kamu akan selalu dikenali, tapi kamu merasa lebih aman, dan tidak akan kelelahan", namun pada saat yang sama ia menekankan perhatiannya untuk berinteraksi dengan para penggemar, terutama anak-anak, serta tidak mengabaikan permintaan mereka untuk berfoto.

Ia menambahkan: "Jika mereka berfoto dengan saya, mereka akan sangat senang, dan itu hanya memakan lima detik dari waktu saya".

Bellingham berbicara tentang belajar bahasa Spanyol

Bintang Real Madrid itu juga menyinggung usahanya untuk belajar bahasa Spanyol sejak kedatangannya ke ibu kota pada tahun 2023, seraya menjelaskan bahwa ia menghabiskan lima bulan untuk mempelajarinya, karena ia tidak ingin kemampuannya berkomunikasi dengan orang lain hanya terbatas pada kata "halo" dan "terima kasih".

Bellingham berkata: "Saya rasa bagian terbesar dari hal itu terletak pada memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mulai berbicara. Kamu tahu bahwa kamu akan membuat kesalahan, dan mungkin ucapanmu tidak akan sempurna, tapi jika orang memahami maksudmu, mereka kemungkinan besar akan berkata: bagus kamu sudah berusaha".

Piala Dunia 2026 pengalaman terbaik dalam kariernya

Mengenai partisipasinya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026, Bellingham menggambarkan turnamen itu sebagai salah satu pengalaman paling menonjol yang pernah ia alami, terutama dengan suasana yang mengiringi perjalanan timnas Inggris di Amerika Serikat, serta antusiasme para suporter yang bepergian untuk mendukung tim.

Ia berkata: "Mungkin itu adalah pengalaman terbaik yang pernah saya alami", seraya menambahkan bahwa sepak bolanya luar biasa, begitu pula berada di Amerika Serikat dan menyaksikan para pendukung Inggris bepergian untuk mendukung timnas sambil menyanyikan lagu "Wonderwall".

Bellingham menyebutkan bahwa ia memasuki turnamen dengan pola pikir yang berbeda, setelah ia mengambil keputusan secara sadar untuk menikmati setiap momen, alih-alih hanya berfokus pada tekanan yang berkaitan dengan persaingan dan meraih hasil.

Ia melanjutkan: "Selama partisipasi saya, saya mengambil keputusan secara sadar untuk menikmatinya, ini tidak sering terjadi, ini adalah sesuatu yang langka".

Tekanan musim lalu mendorong Bellingham meminta bantuan

Pemain Real Madrid itu berbicara secara terus terang tentang tekanan yang ia hadapi sepanjang musim lalu, menegaskan bahwa hal itu memengaruhi kondisi psikologisnya dan membuatnya merasa tegang serta terkuras pada sejumlah periode, yang mendorongnya untuk mengambil langkah meminta bantuan agar bisa menghadapi perasaan-perasaan tersebut dengan lebih baik.

Bellingham berkata: "Saya kadang merasa selama musim lalu bahwa tekanan itu menguras saya dan membuat saya sangat tegang".

Ia menambahkan: "Saya mulai berbicara dengan seseorang yang sangat membantu saya dalam hal ini, dan dalam cara menghadapi hal-hal ini", seraya menjelaskan bahwa ia masih sulit untuk menjauhkan pikirannya dari sepak bola bahkan setelah pertandingan dan periode kerja yang intens berakhir.

Ia melanjutkan: "Ketika saya pulang ke rumah setelah menjalani empat pertandingan dalam 14 hari, yang saya inginkan hanyalah pulih untuk waktu yang cukup sehingga saya bisa pergi tidur ketika semuanya selesai".

David Beckham mendukung Bellingham di Euro 2024

Bellingham mengenang kembali dukungan yang ia terima dari David Beckham, mantan bintang Real Madrid dan timnas Inggris, selama Piala Eropa 2024, pada saat penampilan-penampilan awal timnas Inggris menuai kritik luas, bertepatan dengan merebaknya rumor seputar suasana di dalam ruang ganti.

Pemain Real Madrid itu menegaskan bahwa kata-kata Beckham memiliki dampak penting baginya, bukan hanya karena isi pesannya, tetapi juga karena orang yang menyampaikannya, mengingat pengalamannya sebelumnya dalam menghadapi tekanan, ketenaran, dan bermain di level tertinggi.

Bellingham berkata: "Terkadang nilainya tidak terletak pada pesannya sendiri, melainkan pada orang yang menyampaikannya. Kamu memiliki seseorang di sampingmu yang benar-benar memahami apa yang terjadi di sekitarmu".

Pemain Inggris itu menutup pembicaraannya dengan menegaskan cara yang ia inginkan untuk tampil di luar lapangan hijau, merangkum hubungannya dengan kehidupan di luar sepak bola dan sorotan dalam satu kalimat, dengan berkata: "Di luar lapangan, saya ingin menjadi seorang pria yang terhormat".