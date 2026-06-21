Bellingham Mengungkap Rahasia Mengapa Ia Sangat Terharu Saat Lagu Kebangsaan Inggris Dikumandangkan

Jude Bellingham, bintang Real Madrid dan tim nasional Inggris, mengungkapkan alasan mendalam di balik rasa haru yang mendalam yang ia rasakan setiap kali menyanyikan lagu kebangsaan menjelang pertandingan tim nasional “Tiga Singa”.

Bintang berusia 22 tahun itu tampil gemilang dalam laga pembuka Inggris di Piala Dunia pada Rabu lalu, saat Inggris mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2. Bellingham mencetak gol penentu di awal babak kedua, sekaligus menandai penampilan internasional ke-49-nya bersama timnas Inggris meskipun usianya masih muda.

Dalam wawancaranya menjelang pertandingan yang dinantikan pada hari Selasa melawan Ghana, Bellingham menjelaskan betapa pentingnya bermain untuk Inggris baginya, serta memberikan gambaran tentang perasaannya dan momen-momen menjelang pertandingan saat lagu kebangsaan dikumandangkan.

Bellingham mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris "Daily Mail": "Saya rasa lagu kebangsaan adalah kesempatan terakhir yang Anda miliki untuk benar-benar mengingat orang-orang yang telah membantu Anda sampai di sini, serta apa artinya menjadi orang Inggris."

Dia menambahkan: “Saya teringat pada kakek saya yang meninggal dunia menjelang penampilan pertama saya bersama timnas Inggris. Beliau sangat patriotik, seorang Inggris sejati, dan mampu menceritakan setiap detail tentang setiap perang, setiap pertempuran, setiap raja, dan setiap ratu. Saya benar-benar memikirkan kakek saya ketika momen itu tiba (tepat sebelum pertandingan saat lagu kebangsaan dikumandangkan).”

Bellingham melanjutkan, “Saya juga memikirkan anggota keluarga saya yang lain dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk membawa saya sampai ke tahap ini. Ibu, ayah, dan saudara laki-laki saya, Jobe (yang bermain untuk Borussia Dortmund), semuanya sangat berarti bagi saya, dan saudara laki-laki saya selalu menjadi pendukung setia bagi saya.”

Piala Dunia kali ini merupakan turnamen besar keempat yang diikuti Bellingham bersama timnas Inggris, di mana kariernya telah diwarnai oleh berbagai momen penting.

Gelandang ini dianggap sebagai salah satu pemimpin dalam skuad asuhan pelatih Thomas Tuchel meskipun usianya relatif muda, dan dalam wawancara terpisah dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Bellingham menjelaskan rasa tanggung jawab yang ia rasakan saat bermain untuk negaranya.

Bellingham melanjutkan: “Ketika saya melangkah ke lapangan, mengenakan lambang ini di dada, dan memakai nomor 10 di punggung, saya memastikan untuk memberikan yang terbaik. Bermain di Piala Dunia adalah impian setiap pemain sepak bola, dan saya cukup beruntung bisa bermain di edisi sebelumnya, dan kini saya kembali bersama skuad untuk berpartisipasi untuk kedua kalinya.”

Dia menyimpulkan: “Tanggung jawab saya terhadap tim dan negara saya adalah memberikan yang terbaik. Ini adalah proses bertahap untuk mencapai posisi saya saat ini bersama tim nasional Inggris. Saya mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya dalam pertandingan persahabatan, yang berarti saya berada di jalur yang tepat. Saya tahu bahwa saya bisa berkontribusi baik sebagai pemain inti maupun dari bangku cadangan. Saya juga memahami bahwa pemain lain juga layak bermain, tetapi saya yakin bahwa saya sudah sepenuhnya siap untuk memberikan menit bermain bagi tim.”