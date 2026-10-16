Di malam Eropa lainnya yang menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar proyek Real Madrid, bintang Inggris Jude Bellingham merayakan pencapaian istimewa setelah menjalani laga ke-150 dengan seragam Los Blancos, saat menghadapi klub Italia Roma di Liga Champions.

Stadion tempat pertandingan berlangsung menjadi saksi momen bersejarah dalam perjalanan karier anak emas Inggris tersebut, yang usianya belum melampaui 23 tahun, namun telah menjadi sosok yang sulit digantikan dalam skuat Los Merengues. Usai laga, pemain tersebut diberi penghormatan di kompleks olahraga Real Madrid "Valdebebas", di mana ia menerima jersey kenang-kenangan bernomor 150, dalam suasana perayaan yang mencerminkan besarnya penghargaan yang ia terima di dalam klub.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Bellingham mengungkapkan perasaan campur aduk antara bangga dan bahagia, dengan mengatakan: "Saya sangat bahagia dan bangga, selalu menjadi kesenangan bagi saya untuk bermain bagi klub ini, dan saya berharap hal itu berlanjut untuk bertahun-tahun ke depan."

Pemain internasional Inggris itu menambahkan, menegaskan keterikatan emosionalnya dengan seragam putih: "Real Madrid berarti banyak bagi saya karena ini klub terbesar di dunia. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di sini dan mencapai 150 pertandingan."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Mengenai penilaiannya terhadap musim ini dan perannya yang semakin besar di dalam tim, Bellingham berbicara dengan kedewasaan yang mencolok: "Usia saya 23 tahun, jadi kalau saya dianggap pemain senior... saya menikmati peran saya di tim ini, dan saya berharap kami bisa berkembang dan meraih gelar."

Bintang lini tengah Real Madrid itu menutup pembicaraannya dengan pesan yang realistis sekaligus penuh ambisi, mencerminkan mentalitas klub: "Kadang ada pertandingan yang sedikit lebih sulit, tetapi kami menang di sebagian besar laga. Kami harus terus bekerja, berkembang, dan mencatat kemenangan di laga-laga berikutnya."

Sejak bergabung dengan Real Madrid, Bellingham terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, berkat kepribadian kepemimpinannya dan angka-angka krusial yang ia hasilkan, menegaskan bahwa perjalanan 150 pertandingan ini hanyalah awal dari babak kejayaan yang lebih panjang dengan seragam Los Blancos.







