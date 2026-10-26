Jude Bellingham, bintang Real Madrid, menyampaikan pesan penuh tantangan usai kemenangan atas Barcelona dalam El Clasico, menegaskan bahwa kemenangan dalam pertarungan langsung tersebut tidak berarti persaingan telah berakhir, di tengah berlanjutnya perebutan gelar Liga Spanyol.

Bellingham membagikan pesan singkat melalui akun Instagram miliknya, yang berbunyi: "Kami memenangkan pertempuran, tapi perangnya masih berlanjut. Hala Madrid!".

Pesan dari bintang asal Inggris itu datang setelah kemenangan Real Madrid atas Barcelona dengan skor 2-1, Minggu, pada pekan kesepuluh kompetisi Liga Spanyol, dalam laga yang kembali menyulut sengitnya persaingan untuk memuncaki klasemen.

Real Madrid meraih kemenangan di markas Barcelona setelah Kylian Mbappe mencetak gol pembuka keunggulan bagi Los Blancos, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan untuk tim Catalan, kemudian penyerang asal Prancis itu kembali menentukan hasil pertandingan dengan gol kedua, memberikan timnya tiga poin berharga.

Laga ini menyaksikan persaingan sengit antara kedua tim, di tengah keinginan Barcelona untuk memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter guna memperkuat posisinya di puncak, berbanding keinginan Real Madrid untuk memperkecil jarak dengan rival abadinya.

Kemenangan ini menjadi suntikan moral penting bagi Los Blancos, yang berhasil menghentikan awal perjalanan kuat Barcelona, sementara tim Catalan harus menelan kekalahan yang berpengaruh dalam persaingan memperebutkan gelar.

Posisi tiga tim teratas tidak berubah usai pekan kesepuluh, namun jarak di antara mereka semakin menyempit, sehingga persaingan untuk memuncaki Liga Spanyol kian memanas.

Barcelona mempertahankan posisi pertama dengan koleksi 27 poin, diikuti Atletico Madrid di posisi kedua dengan 25 poin, sementara Real Madrid naik ke 24 poin di posisi ketiga, sehingga hanya berjarak tiga poin saja dari rival Catalan-nya.











