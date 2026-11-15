Bellingham membalikkan keadaan: dari "biarkan dia di rumah" menjadi bintang yang tak tergantikan

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Hanya satu tahun lalu, Jude Bellingham menghadapi badai kritik di Inggris, bahkan sampai pada tuntutan agar dirinya dicoret dari skuad timnas untuk Piala Dunia 2026. Sementara sebagian pihak meragukan posisinya di dalam susunan Three Lions, dan suara-suara yang menuntut agar ia ditinggalkan di luar daftar kian menguat, sang bintang Inggris justru bersiap menulis babak baru dalam perjalanan kariernya, dengan tajuk kebangkitan yang kuat dan penegasan jati diri.

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Hari ini, gambarannya berubah total. Bellingham bukan lagi pemain yang dikelilingi tanda tanya, melainkan telah berubah menjadi salah satu kunci permainan terpenting bagi Real Madrid dan timnas Inggris, setelah ia memulihkan ketajaman mencetak gol serta pengaruhnya di dalam lapangan, dan menampilkan level yang kembali mengingatkan pada versi terbaik dari dirinya. Enam gol dan delapan assist antara klub dan timnas sudah cukup untuk merangkum sebagian dari transformasi ini, yang tidak berhenti pada angka-angka, tetapi meluas hingga perannya secara teknis dan posisinya di dalam kedua tim.

Mungkin terasa aneh saat ini untuk mengingat bahwa masa depan Bellingham bersama timnas Inggris sempat menjadi bahan perdebatan sengit beberapa bulan lalu. Pada periode menjelang salah satu laga timnas di Stadion Wembley, muncul polemik seputar kelayakannya untuk tampil sebagai starter di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel, di tengah suasana yang tak lepas dari ketegangan, bahkan sambutan terhadap bintang Inggris itu diwarnai tepuk tangan meriah yang bercampur dengan cemoohan yang tersebar.

Peristiwa itu bukan sekadar momen yang berlalu, melainkan mencerminkan besarnya pergeseran yang terjadi pada citra sang pemain di mata sebagian suporter dan media Inggris. Setelah musim yang sulit bersama Real Madrid, saham Bellingham menurun, sementara timnas Inggris menampilkan hasil yang baik tanpa kehadirannya selama kualifikasi Piala Dunia.

Seiring kedatangan Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas, spekulasi tentang hubungannya dengan bintang Madrid itu kian meningkat. Muncul indikasi adanya perbedaan sudut pandang antara kedua pihak, sehingga persoalan itu secara bertahap berubah menjadi isu opini publik, melampaui batas pilihan taktis hingga mempertanyakan sejauh mana pengaruh sang pemain di dalam grup.

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Kritik mencapai puncaknya ketika surat kabar Inggris "Daily Mail" memuat judul kontroversial pada November 2025: "Tinggalkan Jude di rumah", sebagai isyarat atas perlunya mencoretnya dari skuad Inggris untuk Piala Dunia, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "AS".

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Surat kabar itu bahkan melangkah lebih jauh, menganggap bahwa sikap Bellingham dan suasana hatinya yang berubah-ubah dapat mengancam ambisi timnas di turnamen tersebut, meski mengakui bakat besarnya. Disebutkan pula bahwa Tuchel menempatkan harmoni kolektif sebagai prioritas utamanya, yang membuat keberadaan sang pemain menjadi bahan perdebatan.

Namun apa yang terjadi kemudian ternyata sama sekali berbeda dari perkiraan tersebut.

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Bellingham menjawab dengan cara terbaik

Alih-alih menyerah pada tekanan atau terlibat dalam adu mulut dengan para pengkritiknya, Bellingham memilih menjawab di dalam lapangan. Ia memulihkan kepercayaan dirinya, dan secara bertahap mulai mengembalikan pengaruhnya bersama Real Madrid, sebelum membawa level yang sama ke timnas Inggris.

Para pembelanya pun tidak sedikit, karena sejumlah analis Inggris menolak gagasan untuk merendahkan nilainya, dengan menganggap bahwa kritik itu telah melampaui batas penilaian teknis menjadi upaya meragukan kepribadiannya.

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Ian Wright menjadi salah satu suara paling menonjol yang membelanya, setelah ia mengatakan bahwa sebagian orang tidak dapat menerima kenyataan ketidakmampuan mereka untuk memengaruhi karier sang pemain secara negatif, dengan cara yang pernah terjadi pada bintang-bintang lain sebelumnya.

Seiring kembalinya gol-gol dan kontribusi yang menentukan, nada pembicaraan tentang Bellingham berubah. Setelah periode selama lima bulan tanpa panggilan ke timnas, antara Juni dan November 2025, akibat cedera dan pertimbangan teknis, ia kembali menjadi salah satu elemen paling menonjol yang diandalkan timnas Inggris.

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Bahkan pembicaraan tentang timnas tidak lagi terbatas pada Harry Kane sebagai bintang utama, melainkan Bellingham telah menjadi mitra pentingnya dalam memimpin ambisi ofensif.

Piala Dunia 2026 menjadi panggung paling menonjol dalam transformasi ini, setelah pemain Real Madrid itu tiba di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dalam kondisi teknis dan fisik yang istimewa, serta menampilkan level yang menjadikannya salah satu bintang terpenting turnamen, setelah ia nyaris memimpin The Three Lions menuju kejayaan, meski keikutsertaannya di Piala Dunia belum terjamin beberapa bulan sebelumnya.

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Pengakuan atas nilai bintang Madrid

Pengakuan atas kembalinya Bellingham tidak berhenti pada pujian media, melainkan meluas hingga penghargaan individu. Sebelum laga melawan Spanyol di Stadion Wembley pada September lalu, Federasi Sepak Bola Inggris mengumumkan kemenangannya sebagai Pemain Terbaik Inggris untuk musim 2025-2026, untuk kali kedua secara beruntun.

Penghargaan ini datang untuk menegaskan besarnya pengaruh yang kembali mampu ditampilkan sang pemain, setelah ia berubah dari sebuah nama yang dikelilingi tanda tanya menjadi salah satu pilar utama dalam proyek timnas.

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Bellingham juga memanfaatkan jeda internasional terakhir untuk menegaskan kelayakannya meraih penghargaan tersebut, setelah menampilkan penampilan yang memukau dan mencetak gol bersejarah, sehingga mendapat pujian dari Roy Keane, yang dikenal tegas dalam menilai para pemain.

Legenda Manchester United itu berkata melalui jaringan "ITV": "Ia bisa menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa".

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Itu menjadi kesaksian baru bahwa pemilik nomor punggung 10 itu berhasil melewati salah satu periode tersulitnya, dan bahwa kritik yang mengejarnya tidak mencegahnya untuk memulihkan posisinya.

Dari Inggris ke Madrid, dan sebaliknya

Transformasi itu tidak terbatas pada timnas Inggris, karena gambaran yang sama muncul di dalam Real Madrid, setelah Bellingham memulihkan peran berpengaruhnya menyusul musim yang diwarnai kemerosotan dalam stabilitas teknisnya, akibat seringnya perubahan pada posisi dan tanggung jawabnya di dalam lapangan.

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Sebelumnya, sang pemain bergerak di lebih dari satu area, dan terkadang menjauh dari zona-zona yang memungkinkannya memanfaatkan kemampuan ofensifnya dengan cara terbaik. Adapun kini, ia menjadi lebih hadir di sepertiga akhir, sembari tetap mempertahankan kemampuannya untuk berkontribusi dalam membangun serangan, menekan, dan merebut bola.

Bahayanya terletak pada perpaduan antara kekuatan fisik, kecerdasan taktis, dan kemampuan tiba belakangan di kotak penalti. Ia tidak perlu berada dekat gawang sepanjang waktu untuk menjadi ancaman, melainkan mahir memilih momen yang tepat untuk melaju dari belakang dan mengejutkan para bek. Ia juga memulihkan akurasinya di depan gawang, dan menjadi lebih lincah dalam menggiring, dengan kemampuan jelas untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

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Angka-angka mengungkap besarnya perkembangan yang dialami levelnya. Setelah mengakhiri musim 2025-2026 dengan mencetak delapan gol dan memberikan enam assist, kini ia memiliki lima gol dan empat assist pada musim ini, menurut statistik yang tercantum dalam laporan.

Dengan demikian, rasio kontribusi golnya meningkat dari satu gol setiap 209 menit menjadi satu gol setiap 145 menit, secara bertahap mendekati angka-angka luar biasa yang ia raih selama musim pertamanya bersama Real Madrid, ketika ia mencetak 23 gol dan menciptakan 13 lainnya, dengan rasio kontribusi gol setiap 101 menit.

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Mourinho menemukan kembali Bellingham

Pelatih Portugal José Mourinho memiliki peran penting dalam menempatkan ulang Bellingham, setelah ia menilai bahwa yang terbaik dari sang pemain harus muncul di dekat gawang lawan.

Sebelumnya, Xabi Alonso pernah memuji keberagaman kemampuannya, dengan menegaskan bahwa ia adalah pemain komplet yang mampu mengisi berbagai posisi, dan Álvaro Arbeloa juga memperlakukannya dengan cara serupa, memanfaatkan fleksibilitas taktisnya serta kemampuannya bergerak di lebih dari satu area, termasuk sisi kiri.

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Namun Mourinho memilih mengembalikannya ke peran yang lebih dekat dengan gawang, dalam upaya memulihkan gambaran yang ia tampilkan selama musim pertamanya bersama tim, meski kondisi saat ini berbeda dengan keberadaan Kylian Mbappé di dalam skema ofensif.

Pelatih Portugal itu berkata di awal musim: "Pemain dengan kualitas seperti ini harus berada dekat dengan gawang. Bagi saya, ini adalah hal yang sudah jelas".

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Ia juga menggambarkannya sebagai pemain unik dan sangat penting, sembari menunjuk pada kepemilikannya atas sekumpulan kemampuan luar biasa secara fisik, mental, dan taktis, di samping keterampilan merebut bola, mencetak gol, dan keunggulan dalam duel udara.

Di sinilah terletak gagasan utama dalam transformasi Bellingham; persoalannya bukan sekadar mengembalikannya ke posisi sebelumnya, melainkan memberinya ruang yang lebih luas untuk memanfaatkan bakat ofensifnya, tanpa meninggalkan kewajiban defensifnya.

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Ia telah menjadi pengatur serangan Real Madrid, atau gelandang serang dalam makna tradisional, tetapi ia menjalankan peran ini dengan kemampuan yang melampaui batas posisinya.

Angka-angka menegaskan bahwa ia hadir di mana-mana

Statistik Bellingham mencerminkan besarnya pengaruhnya yang beragam di dalam Real Madrid, karena ia menempati peringkat ketiga di antara para pemain tim dalam total kontribusi gol, dengan torehan 11 kontribusi yang mencakup gol dan assist.

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Ia juga memuncaki daftar pemain tersukses dalam duel, setelah meraih 120 duel yang sukses, mengungguli Diomande yang mencatatkan 96.

Ia berada di urutan kedua dalam menciptakan peluang, dengan torehan 27 peluang, di belakang Arda Güler yang memuncaki daftar dengan 47 peluang, dan ia memuncaki para pemain tim dalam sundulan ke arah gawang, dengan lima percobaan.

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Pengaruhnya tidak berhenti pada aspek-aspek ofensif, karena ia menempati peringkat kedua dalam merebut bola di sepertiga serangan terakhir, dengan torehan 10 rebutan, di belakang Vinícius Júnior yang memiliki 11.

Adapun dalam total rebutan bola, ia mencapai 69, dan hanya diungguli oleh Thibaut Courtois dengan torehan 100.

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Dengan demikian, Bellingham menjadi hadir dalam berbagai detail permainan, mulai dari menciptakan peluang dan mencetak gol hingga duel, menekan, dan merebut bola. Setelah setahun lalu namanya menjadi bahan perdebatan dan keraguan, kini ia menjadi salah satu elemen yang sulit dilepaskan oleh Real Madrid dan timnas Inggris.

Ini adalah transformasi yang melampaui sekadar pemulihan level, dan menegaskan bahwa Jude Bellingham tidak kehilangan kilaunya, melainkan membutuhkan kondisi yang tepat serta peran yang memungkinkannya menampilkan seluruh kemampuannya.