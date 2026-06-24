Foto Jude Bellingham yang sedang menutup mulutnya dengan tangan selama pertandingan timnas Inggris melawan Ghana—yang berakhir imbang tanpa gol pada Selasa kemarin—memicu perdebatan luas di Piala Dunia 2026.

Gelandang Inggris tersebut terlibat dalam beberapa insiden tegang dengan para pemain dan staf pelatih Ghana, namun satu tindakannya memicu perdebatan mengenai penerapan salah satu aturan paling kontroversial yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Selama pertandingan di Boston, kamera menangkap momen ketika pemain Real Madrid itu menutup mulutnya saat bertukar kata dengan Jordan Ayew, penyerang timnas Ghana, seperti dilaporkan surat kabar "Mundo Deportivo".

Tindakan ini mengingatkan kembali pada sanksi yang dijatuhkan beberapa hari sebelumnya kepada Miguel Almirón, yang diusir dengan kartu merah langsung dalam pertandingan Paraguay melawan Turki karena tindakan serupa.

Perbedaan standar ini tidak disambut baik di Paraguay, dan menurut media lokal, Federasi Sepak Bola Paraguay berencana mengajukan protes resmi kepada FIFA, dengan alasan bahwa peraturan baru tersebut tidak diterapkan secara adil kepada semua tim.

Almirón menjadi pemain pertama yang diusir dalam sejarah Piala Dunia pada 20 Juni karena melanggar aturan yang melarang pemain menutup mulut saat berbicara kepada lawan.

Tindakan ini, yang dikenal sebagai “Aturan Vinícius”, bertujuan untuk mencegah penghinaan atau pernyataan diskriminatif yang mungkin terjadi lolos dari pantauan kamera dan sistem Video Assistant Referee (VAR).

Perlu dicatat bahwa aturan tersebut menetapkan bahwa jika seorang pemain menutup mulutnya untuk melontarkan kata-kata kasar kepada lawannya, wasit wajib mengeluarkannya dengan kartu merah.

Aturan ini muncul setelah insiden yang baru-baru ini terjadi di Liga Champions antara Gianluca Prestiani, pemain Benfica, dan Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, yang memicu penerapan protokol anti-rasisme dan memicu perdebatan sengit mengenai perlunya menerapkan sanksi yang lebih ketat terhadap situasi semacam itu, yang pada akhirnya menghasilkan apa yang dikenal sebagai “Undang-Undang Vinícius”.